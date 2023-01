Aufdringliche Touristin: Provozierter Affe wehrt sich erfolgreich – Wenn unbedachte Menschen auf Tiere treffen, kommt es immer wieder zu Situationen, die für Kopfschütteln sorgen. Insbesondere dann, wenn die Menschen die Tiere auf eine aufdringliche Art und Weise provozieren. Doch nicht alle Tiere lassen derart penetrantes Verhalten durchgehen und ergreifen die Flucht.

So geschehen am berühmten „Monkey Beach“ auf der thailändischen Inselgruppe Ko Phi Phi. Dort ist es völlig normal, dass Affen sich mitten zwischen den Besuchern bewegen. An eben jenem weltweit bekannten Strand trieb es nun eine Touristin sichtlich zu weit, was auch in einem Video festgehalten wurde. Die Frau wollte nämlich Fotos von sich und dem Affen knipsen.

Gelungene Affen-Retourkutsche

Dabei machte sie immer wieder komische Posen und verfolgte den kleinen Primaten. Der Affe hatte da jedoch so gar keine Lust drauf. Als die aufdringliche Touristin im Video auch noch zu klatschen beginnt, um die Aufmerksamkeit des Tieres zu bekommen, wird es dem vollends genervten Affen zu bunt. Mit einer gewitzten Bewegung Richtung der nervigen Dame macht er ihr klar, dass sie ihn endlich in Ruhe lassen soll. Die Frau fällt dabei vor Schreck um und der Affe zieht genüsslich davon.

Eine gelungene Retourkutsche für den Affen, was auch die meisten User so sehen. Eigentlich wird penibel von Parkwächtern darauf geachtet, dass die Makaken sich in Ruhe auf dem Strand und Touristenmagneten bewegen können. Darüber hinaus gibt es dort etliche Schilder, die darauf hinweisen, dass die Affen auch aggressiv werden können. Auch das Anfassen der Tiere sowie das Füttern sind verboten. Das war der Touristin sichtlich egal, aber der Affe wusste ja, was zu tun war.

