Allzu rasch entzünden sich beim Thema Tierschutz die Gemüter, insbesondere dann, wenn verhärtete Fronten in Form von Aktivisten etwa auf Landwirte prallen. So war es auch in diesem Fall in Australien. Während der landwirtschaftlichen Veranstaltung „Perth Royal Show“ inklusive Viehmarkt betrat eine Aktivistin die Arena und begann, Anwesende über Tierschutz zu belehren.

Angetan mit einem Oberteil, das Viehzucht und Fleischverarbeitung als „Holocaust“ bezeichnet, stand die Marschrichtung der nun folgenden Predigt fest: Tash Peterson appellierte an Anwesende, Fleischkonsum zu beenden. Wörtlich rief sie das Publikum dazu auf, die „Gehirnwäsche und Propaganda“ der Branche abzulegen.

„Bauern sind es gewohnt, Tierbabys zu schleudern […]“

Peterson zufolge würde diese „den Missbrauch sowie die Versklavung der Tiere und den Mord an diesen feiern und verherrlichen“: „Diese sanften und unschuldigen Wesen werden brutal ermordet, und ihnen wird in den Kopf geschossen“, so Peterson weiter zu den Zuschauern. „Sie sind genauso sanft und liebevoll wie die geliebten Hunde und Katzen.“ Ein Organisator der Veranstaltung, zu dem sich andere gesellten, schritt ein.

Er packte die junge Frau an Nacken und Gesäß und schob sie mit anderen aus dem Gehege. Später sollte Peterson auf Instagram das Video veröffentlichen und schreiben: „Brutale Bauern greifen Tierrechtsaktivisten an. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Menschen Gewalt gewohnt sind, wenn sie so auf Aktivisten reagieren. Bauern sind daran gewöhnt, Tierbabys zu schleudern, sie zu schlagen, ihre Hörner zu verstümmeln oder sie ohne Betäubung zu kastrieren.“

Die „Royal Agricultural Society of WA“ wollte dies nicht auf sich sitzen lassen:

Die veranstaltende Organisation ließ vermelden, dass sich Tash Peterson in einem Gehege mit lebenden Tieren durch diese hätte verletzen können. Wörtlich heißt es in der Mitteilung, die wir hier übersetzt und ohne Unterbrechung wiedergeben:

„Wir haben ausgebildete Ordner im Ring, die für die Sicherheit unserer Freiwilligen, unserer Mitglieder und die Sicherheit der Tiere im Ring sorgen. RASWA ist eine unpolitische Organisation, die respektiert, dass es viele Ansichten zu verschiedenen Themen gibt und die das Recht des Einzelnen auf Protest respektiert.“

„Wenn sich jedoch eine Person in eine Position begibt, in der sie nicht sicher ist und eine potenziell unsichere Situation für andere und für die Tiere schafft, haben wir die Pflicht, schnell zu intervenieren.“

„Die betreffende Person wurde so schnell wie möglich aus dem Ring entfernt, um eine potenzielle Gefahr für ihre eigene Sicherheit und die anderer zu minimieren. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, und es gibt Möglichkeiten, seine Meinung zu äußern. Viele Menschen in Gefahr zu bringen, auch sich selbst, ist kein sicherer Weg.“

Tash Peterson hatte schon früher betont, für ihre Überzeugungen auch ins Gefängnis gehen zu wollen, solange sie nur Veganismus predigen und Fleischesser dazu bringen könne, von ihrer Lebensweise aus Scham abzulassen.

Quelle: ladbible.com