Unglück auf See

Unglück auf See: Riesen-Welle bricht Frachter durch – Die unfassbaren Gewalten der Hochsee. Unzählige Videos gibt es, in denen Monsterwellen, Brecher und Tsunamis uns Menschen unsere Grenzen aufzeigen. So auch der nun folgende Clip, den die Bordkamera eines Frachtschiffs aufgezeichnet hat. Es sind die letzten Bilder eines Unglücks, bei dem die schieren Kräfte des Meeres einem Schiff buchstäblich den Rücken gebrochen haben – sodass förmlich zerteilt wurde.

Der Name des Schiffes: „Arvin“. Der ukrainische Frachter mit insgesamt 113 Metern Länge war am 16. Januar auf dem Schwarzen Meer bei schwerem Seegang unterwegs von Georgien nach Bulgarien, als sich das Unglück ereignete: „Mayday!“-Rufe sind aus dem Off der Bilder zu vernehmen, während der Kapitän und seine Mannschaft noch versuchten, den türkischen Hafen von Bartin anzusteuern, um sich und die Arvin zu retten.

Doch eine letzte Welle war zu viel für das Schiff. Sie hob die Arvin empor, um ihr dann kurz hinter dem Bug unter ihrem eigenen Gewicht das Kreuz zu brechen – der Frachter begann zu sinken. Das Unwetter war für das Schiff zu schwer gewesen. Die türkischen Schifffahrtsbehörden machten das Video des Vorfalls publik. Obwohl es den Besatzungsmitgliedern gelang, ihren Notruf noch abzusetzen und sofort eine Suchaktion nach den Seeleuten eingeleitet wurde, kam für drei Mitglieder der ukrainischen Besatzung jede Hilfe zu spät.

Mögliche Gründe für die Zerstörung des Schiffs werden nicht genannt, unklar ist, ob menschliches oder technisches Versagen eine Rolle gespielt haben.

Quelle: rtl.de