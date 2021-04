Auf frischer Tat: Polizist findet schlafenden Dieb in seinem Haus – „Mein Heim ist meine Burg!“ – würden wohl die meisten so unterschreiben. Darum gibt es wenig Schlimmeres, als wenn die Sicherheit dieses Heims, das Gefühl, dort alles unter Kontrolle zu haben und sich wohlzufühlen, gefährdet wird. Durch Einbrecher etwa, die skrupellos in die Privatsphäre und das Leben anderer Menschen eindringen und diese nicht nur bestehlen, sondern ihr Gefühl der Ruhe entweihen. Manchmal für immer. In einigen Fällen ertappt man sie gar in flagranti. So auch in diesem bizarren Vorfall, den ihr im Video erleben könnt.

Die Situation ereignete sich in Thailand. Was die Lage noch seltsamer macht, ist die Tatsache, dass der Besitzer des Hauses, in das eingebrochen wurde, von Beruf Polizist ist! In der Provinz Phetchabun ist Jiam Prasert in der Polizeiwache des Distrikts Wichian Buri stationiert. Jiam war daheim, als sich der 22-jährige Athit Kin Khunthud Zugang zum Haus des Beamten verschaffte. Er drang in das – leere – Zimmer von Jiams Tochter ein. Hier übermannte den Einbrecher nach eigener Aussage die Müdigkeit.

Der Täter hatte zu Fuß bei schwülwarmem Wetter mehrfach und stundenlang das gesamte Wohngebiet nach einer günstigen Gelegenheit für einen Bruch durchkämmt, war erledigt. Im Zimmer der Tochter des Polizeibeamten angekommen, schaltete er die Klimaanlage ein, um ein kurzes Nickerchen zu halten. So wurde Jiam auf das Geräusch der Klimaautomatik in einem Raum aufmerksam, von dem er wusste, dass er leer war. Er betrat diesen daraufhin und fand dort den schlafenden Täter vor.

Rasch rief sich Jiam Verstärkung, konfrontierte Athit Kin Khunthud und filmte die Situation. Deutlich ist die Erkenntnis des schlaftrunkenen Einbrechers zu erahnen, dass er gerade in einem Jugendzimmer erwacht, das randvoll mit schwerbewaffneten Polizeibeamten in Schutzweste ist. Die Handschellen klickten, der Täter sieht Anzeigen wegen Einbruchs und Hausfriedensbruchs entgegen.

