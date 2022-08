Auch weil er Polizisten ins Gesicht blähte: Mann muss 34 Monate ins Gefängnis – Eine Haftstrafe von 34 Monaten erwartet einen Mann aus dem englischen Themsetal. Unter anderem deshalb, weil er einem Polizeibeamten, der gerade dabei war, den Täter zu verhaften, Darmwinde mitten ins Gesicht furzte.

Zudem hatte der 41-jährige Matthew Hapgood einem der Beamten einen Hieb ins Gesicht versetzt. Zu der Festnahme kam es, weil Hapgood am 21. März 2022 auf frischer Tat beobachtet wurde, wie er Apfelwein und Bier für umgerechnet 39 Euro einsteckte. Im Supermarkt der Kette Tesco konfrontierten zwei Ladenmitarbeiter, die ihn dabei ertappt hatten, den Mann.

Nicht zuletzt, weil der 41-Jährige mit einem 45 Zentimeter langen Messer in den Korridoren des Marktes unterwegs war.

Die Mitarbeiter sprachen Hapgood an – der entgegnete ihnen „Verpisst euch“. Statt mit dem Ladendiebstahl aufzuhören, setzte er den Weg fort, betrat eine nahegelegene Garage, stopfte dort „seine Taschen mit Vape-Produkten voll“. Die Polizei wurde verständigt. Als man ihn verhaften wollte, begann Hapgood, ausgiebig Widerstand zu leisten. Nicht nur habe er während der Festnahme einem Beamten gegen den Kopf zu schlagen versucht, sondern diesem noch dazu eine Dosis Darmwind ins Gesicht versetzt.

All das brachte ihm eine Gerichtsverhandlung ein, in welcher über Ladendiebstahl, Waffenbesitz und Raub entschieden wurde. Richter Ian Pringle verkündete das Urteil: 34 Monate Gefängnis. Er sprach den Verurteilten danach direkt an: „Sie haben eine lange Vorgeschichte mit nicht weniger als 31 früheren Verurteilungen aufgrund von insgesamt 83 Straftaten, die alle mit einer Drogen- und Alkoholsucht zu tun haben, die Sie fast Ihr ganzes Erwachsenenleben lang begleitet hat.“ Als Strafe waren zuvor 40 Monate gefordert worden.