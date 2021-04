Atemberaubendes Schauspiel: Lavakruste bricht auf – Vermeintlich mag der Mensch die Natur gezähmt haben: Die Menschheit fliegt ins All, sie taucht in die tiefsten Abgründe der See hinab, spaltet Atome, nutzt das Sonnenlicht, etc. Doch Naturkatastrophen zeigen uns unsere Grenzen auf – die entfesselte Macht der Elemente fasziniert und ängstigt den Erdbewohner nachweislich seit Anbeginn der Zeiten. Etwa wenn es gewittert, stürmt und das Meer sich mit Gewalt gegen die Küste wirft. Doch nirgendwo wird diese Ehrfurcht deutlicher als bei Erdbeben oder einem Vulkanausbruch. Ist der vorbei, beeindrucken Lavafelder.

In diesem Fall geht es um den Geldingadal auf Island – im Frühjahr 2021 war der Vulkan ausgebrochen, seine Eruptionen füllten das Tal Geldingadalir. Danach kehrte wieder Ruhe ein, doch infolge des Ausbruchs beherrscht der Anblick von an der Oberfläche zu Lavafeldern erkaltetem Magma die Szenerie. Der Anblick von Feuer übt bekanntermaßen seit jeher eine faszinierende Wirkung auf die Menschen aus, Hitze und Glut ziehen sie an. Laden zu kuriosen, aber auch gefährlichen Experimenten ein. Insbesondere, wenn es um Lava geht.

Bilder von Wissenschaftlern, die bei der Untersuchung des Geldingadal-Ausbruchs vor Ort waren und Würstchen auf der Lava brieten, gingen um die Welt. Öfters hört man nach Eruptionen von Personen, die Lavafelder betreten (wollen) – doch das matte Schwarz der frischen glasartigen Substanz ist trügerisch, verleiht ein Gefühl falscher Sicherheit und Kühle. Unter der Lavakruste wartet flüssiges Gestein – und dieses Video zeigt deutlich, warum es eine schlechte Idee wäre, diese Tatsache zu unterschätzen.