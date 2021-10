Atemberaubend schöne Uhren: Künstler verwandelt Kupfer mit Flammen in Kunst – Eine formschöne Wanduhr ist nicht nur ein Zeitmesser, sondern kann auch dekorativer Mittelpunkt sein – insbesondere in der Küche oder einem Wohnzimmer. Doch die Zeiten, da man ein 200-Kilogramm-Eichenholztrumm in Schrankgröße parkte, dürften vorbei sein. Was nicht bedeuten muss, dass das Ende künstlerisch wertvoller, schicker Uhren gekommen sein muss, wie das Video zeigt.

Der YouTube-Kanal „Art Insider“ zeigt in seinem Video handgemachte Uhren, die auf eine Reaktion zwischen Hitze, Sauerstoff und dem bearbeiteten Material setzen. Denn diese Uhren sind weder aus Kunststoff noch aus Holz, was angesichts des zum Einsatz kommenden Werkzeugs auch verheerend wäre.

„Reduzierende Flamme“

Hier kommt ein Schneidbrenner/eine Lötlampe mit entsprechender Hitze zum Einsatz – und der verwendete Werkstoff ist Kupfer. Dabei wird auf die sogenannte reduzierende Flamme gesetzt. Der Künstler, Brent Artman aus Colorado (USA), nutzt die Oxidationsreaktionen auf dem Werkstoff, was faszinierende bunte Muster hinterlässt.

Auf diese Weise kann nicht nur das eigentliche Muster, sondern durch Sauerstoffentfernung oder -zugabe in die Flamme auch dessen Farbe bestimmt werden. Dabei gilt: Je mehr Sauerstoff im Gasmix ist, desto näher an Grün ist das Resultat. Ist Artman zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gelangt, versiegelt er das Ergebnis mit Klarlack, der weitere Oxidation verhindert.