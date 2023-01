Arbeiten bei Hooters: Kellnerin offenbart ihre Wocheneinnahmen – Hooters. Die US-Restaurantkette ist so beliebt, dass es mittlerweile auch Ableger in England, genauer gesagt in Nottingham sowie in Liverpool gibt. Und das, obwohl manche besorgte Naturen, wenn man sie denn so nennen will, Petitionen dagegen eingerichtet haben. Sie kritisieren, Kellnerinnen würden aufgrund der knappen Arbeitskleidung auf ihr Aussehen reduziert und noch dazu ausgebeutet. Doch wie viel verdient so eine Kellnerin pro Woche? Eine plauderte aus dem Nähkästchen.

Hooters selbst bezeichnet sich in England übrigens als „Restaurant für alle“. Dort betont man, dass man sowohl den „Mädelsabend als auch die Bürofeier oder den Geburtstag“ begehen könne. Erwähnte besorgte Naturen sehen das freilich ganz anders, das Unternehmen würde „Frauen erniedrigen und abwerten“. In einer erfolglosen Petition, den Bau eines dritten Hooters in England zu stoppen, ist gar die Rede von einer „archaischen und chauvinistischen Marke“, welche „auf ausbeuterische Weise“ operiere.

Doch wie ist es zumindest mit den Finanzen der sogenannten „Hooters Girls“? Die vorgeworfene „Ausbeutung“ oder doch ein lukrativer Job? Kellnerin Taylor Basye plauderte auf dem sozialen Netzwerk TikTok über ihren Wochenlohn und die Trinkgelder. Dort erklärt sie, dass sie in gerade einmal fünf Schichten im Schnitt pro Woche rund bis zu 1.030 US-Dollar abräume, umgerechnet in etwa 922 Euro Wochenlohn zumindest zu Spitzenzeiten. Entsprechende Kommentare unter ihrem Video ließen nicht mehr lange auf sich warten.

„O. k., ich besorge mir auch eine Stelle bei Hooters“, so eine Nutzerin. Jemand anders konstatierte: „Sie macht mein halbes Wochengehalt in gerade einmal zwei Tagen.“ Ein dritter Nutzer merkte an, er kenne gar eine junge Frau, „die ihre Unizeit und ein Haus durch sie“ bezahlt habe und bezieht sich auf den Job bei der Restaurantkette. Vor allem männliche Nutzer finden sich unter dem Video und witzeln, dass es für sie wohl Zeit werde, beruflich umzusatteln und sich bei dem Restaurant zu bewerben, um viel mehr zu verdienen als jetzt.

Basye erklärt allerdings auch, dass sich der Lohn im Schnitt irgendwo zwischen 600 bis700 US-Dollar pro Woche einpendele, es auch Schichten gebe, aus denen sie mit 60 US-Dollar herausgehe. Es komme auf die Höhe der Trinkgelder an – die können bei Freitagnacht-Schichten schon einmal auf bis zu 333 US-Dollar anwachsen, so das Hooters-Girl. Es komme letztlich darauf an, in welchem Restaurant und welcher Region man arbeite.

Besonders gut besuchte Läden in Metropolen sorgten aber dafür, dass die Mädels dort „richtig Asche“ machten, so die Kellnerin. Letztlich setzt sich der Hauptverdienst in diesem Job also weniger aus dem Grundgehalt, sondern vielmehr aus der Höhe und Häufigkeit des Trinkgeldes zusammen. Noch dazu führen manche Nutzer aus den Vereinigten Staaten an, dass man bei dem Unternehmen keinerlei Versicherungsschutz genieße und somit auch Auswahl durch Krankheit nicht abgedeckt sei.

Quelle: ladbible.com