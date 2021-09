„Aotearoa“: Maori-Partei will Neuseeland umbenennen – Wusstet ihr, dass Neuseeland erst von den Europäern so genannt wurde und die ersten Siedler im 14. Jahrhundert es eigentlich auf den Namen „Aotearoa“ getauft hatten? Wir – wie die meisten anderen sicherlich auch – jedenfalls nicht. Das könnte sich nun aber ändern, denn eine Partei der Maori hat eine Petition eingereicht, um den Pazifikstaat offiziell wieder umzubenennen.

Historikern zufolge stammten die ersten Einwanderer im Laufe der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus Polynesien. Aus diesen Siedlern entwickelte sich schließlich die Kultur der Maori, welche ihrer Heimat den Namen Aotearoa gaben.

Als die Europäer im 17. Jahrhundert dann die ganze Welt zu erkunden begannen, wurden auch bald die Inseln östlich von Australien erschlossen. Abel Tasman soll 1642 der erste gewesen sein, der Aotearoa sichtete, ohne es jedoch zu betreten. Das holte ein Jahr später dann sein niederländischer Landsmann Hendrik Brouwer nach, der die Inseln daraufhin „Nieuw Zeeland“ taufte.

Today we are marking Te Wiki o Te Reo Māori by launching a petition to change the country’s official name to Aotearoa, and officially restore the Te Reo Māori names for all towns, cities and place names. Show your tautoko and sign the petition here: https://t.co/J831tHmiMJpic.twitter.com/h45ap2eLHo