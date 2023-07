AOK, Barmer, DAK oder Techniker: Mit einem Satz zur Privatpatienten-Behandlung – Das Szenario ist aus dem Wartezimmer bekannt: Der Privatpatient ist oftmals gefühlt vor einem dran, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Ganz zu schweigen von den monatelangen Wartezeiten nach Überweisungen zum Spezialisten. Vielleicht möchte man auch zu einem Arzt, der einen gar nicht erst annimmt, weil er nur Privatpatienten behandelt. Doch es gibt einen „Trick“, mit dem gesetzliche Versicherte in den Genuss einer privaten Behandlung kommen.

Es handelt sich laut einem Bericht von „Der Westen“ um eine vollkommen legale Methode – die Sache hat allerdings einen Haken. Denn umsonst funktioniert das Ganze nicht. Nichtsdestotrotz bringt es einen oft schneller an einen Arzttermin – und man kann einmal in den Genuss kommen, sich wie ein Privatpatient zu fühlen. Das Ganze funktioniert bei der Terminvergabe am Telefon.

So geht es:

Gegenüber der Sprechstundenhilfe äußert man, dass man „wie ein Privatpatient behandelt“ werden möchte. Dieser Satz ist es, der dann eben für die entsprechende Behandlung sorgt, wie der Artikel betont. Doch eine wichtige Einschränkung gibt es: Das Honorar des Arztes muss genau wie bei einem Privatpatienten eben auch erst einmal in voller Höhe selbst entrichtet werden. Je nachdem kann das ziemlich teuer werden. Der Grund:

Das Honorar von Ärzten orientiert sich dann an der Gebührenordnung, kann bei Privatversicherten also deutlich höher ausfallen. Bei der Behandlung von gesetzlich Versicherten sind die Mediziner hingegen an vertraglich ausgehandelte Sätze gebunden. Das bedeutet auch, dass die gesetzlichen Krankenkassen, bei denen ihr versichert seid, die Kosten nicht in voller Höhe übernehmen werden, sondern lediglich bis zu dem Betrag, der im Leistungskatalog der gesetzlichen Versicherung festgelegt wurde.

Diese Differenz ist nicht unwesentlich:

Sie kann bei einer privaten Behandlung laut einer Untersuchung des Wissenschaftlichen Instituts für Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystemforschung im Schnitt das 2,3-Fache des Satzes der gesetzlich Versicherten betragen. Habt ihr die Behandlung als Privatpatient wahrgenommen, so kann die Rechnung am Quartalsende bei der AOK, Barmer, DAK, Techniker oder einer anderen gesetzlichen Krankenkasse eingereicht werden. Eine weitere wichtige Einschränkung hierbei:

Eure Krankenkasse kann bis zu 5 Prozent eures Erstattungsbetrages als Verwaltungskosten in Form einer Bearbeitungsgebühr einbehalten. Die Möglichkeit, sich „wie ein Privatpatient“ behandeln zu lassen, besteht laut dem Artikel bereits seit 2004, seinerzeit beschloss man das sogenannte GKV-Modernisierungsgesetz. Dieses erlaubt es gesetzlich Versicherten, private Zahlungen bei ihrem Arzt zu tätigen oder in eine Privatpraxis zugehen.

Der Haken:

Eine Kostenerstattung erfolgt für Kassenpatienten nicht, auch nicht in Anteilen. Diese gibt es nur in Form der erläuterten Teilerstattung, wenn man sich bei einer zugelassenen kassenärztlichen Praxis wie ein Privatpatient behandeln lässt. Lasst euch also lieber zuerst von eurer Krankenkasse beraten, wie die genauen Konditionen aussehen, ehe ihr eine böse Überraschung beim Arzt erlebt. Bei der AOK äußerte man sich zu diesem Komplex. So zitiert „Der Westen“:

„Im Vergleich zur Abrechnung per Versichertenkarte ergeben sich bei der Kostenerstattung organisatorische und finanzielle Nachteile. Die Entscheidung will daher gut überlegt sein.“ Die AOK betont, dass es Vorteile haben kann, private Sprechstunden vereinbaren zu können. Auf der anderen Seite würden dem jedoch „finanzielle Risiken und Mehrkosten“ gegenüberstehen.

Quelle: derwesten.de