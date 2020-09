Corona-Skeptiker melden neue Großdemo in Düsseldorf an

Anti-Corona-Demonstrationen: Corona-Skeptiker melden neue Großdemo in Düsseldorf an – In den letzten Wochen wurde das Thema der Demonstrationen von Skeptikern und „Corona-Gegnern“ gegen Regierungsentscheidungen kontrovers diskutiert. Am 29. August fand in Berlin eine Großdemonstration gegen die Corona-Regelungen des Bundeskabinetts statt, zu der etwa 20.000 Teilnehmer erschienen. Nun haben Skeptiker eine Demo in Düsseldorf angemeldet.

Am 20. September soll diese Demonstration in Düsseldorf stattfinden – an die 50.000 Teilnehmer sollen dabei ihren Unmut gegen die Corona-Maßnahmen äußern. Die Anmeldung wurde am Dienstag von einem Polizeisprecher bestätigt. Dabei hieß es, dass man Gespräche mit den Veranstaltern führen wolle.

Nicht bestätigen wollte die Polizei hingegen zunächst, dass als Demo-Veranstalter die Gruppe „Querdenken 711“ verantwortlich ist. Diese hatte auch zu der besagten Anti-Corona-Demonstration am vorletzten Wochenende in Berlin aufgerufen. Die „Querdenker“ planen zudem an diesem Wochenende in München weitere Veranstaltungen, wie „Bild“ berichtet, darunter ein „Fest für Frieden und Freiheit“.

Bisherige Demonstrationen in Berlin, die den Protest gegen Corona-Regelungen zum Ausdruck bringen sollen, warteten mit überschaubaren Teilnehmerzahlen auf.

Quelle: bild.de