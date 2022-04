Ansturm auf fehlerhafte Automaten: Semestertickets zum Bruchteil des normalen Preises – Normalerweise geht ein nicht unerheblicher Teil des einem Studenten monatlich zur Verfügung stehenden Geldes für ein Semesterticket drauf, in Nürnberg musste man für ein halbes Jahr ÖPNV kürzlich jedoch gerade mal den Gegenwert eines Kaffees zahlen. Eine lobenswerte Rabattaktion des Verkehrsverbunds VGN? Mitnichten.

Tatsächlich hatten die Automaten in Nürnberg und Erlangen einen Software-Fehler.

Offiziell muss man für das Zusatzticket pro Semester 207 Euro hinlegen, die digitale Macke der Geräte rückte jedoch das Komma zwei Stellen nach links und machte 2,07 Euro daraus.

Die Nachricht verbreitete sich unter den Studenten natürlich wie ein Lauffeuer und führte zu einer erheblichen Frequentierung der Automaten im VGN-Raum.

„BR24“ schreibt dazu auf Instagram:

„Etliche Studentinnen und Studenten standen an den Hauptbahnhöfen in Nürnberg und Erlangen vor den Fahrkartenautomaten. Viele kauften nicht nur eines für sich, sondern ließen sich die Matrikelnummer von Kommilitonen durchgeben und lösten so auch für sie das Ticket zum Schnäppchenpreis.“

Das Ganze ging so weit, dass den Automaten bald das Wechselgeld ausging, so dass man nicht mehr bar zahlen konnte.

Der Fehler wurde vonseiten der VGN jedoch schnell behoben. Wie viele Billig-Tickets ausgestellt wurden, ist unklar. „Da es sich über soziale Medien verbreitet hat, müssen wir aber von einem größeren Personenkreis ausgehen“, erklärte ein Sprecher der VGN.

Die Ursache, die zu dem Defekt führte, muss noch ermittelt werden. Auch die Frage der Gültigkeit der Tickets bedarf einer Klärung. Wie es heißt, arbeite man diesbezüglich an einer Kulanzlösung.

So hätten sich laut „t-online“ bereits Vertreter der DB Regio, des VGN, der Hochschulen und des Studentenwerks zu einem gemeinsamen Gespräch getroffen. Eine entsprechende Pressemitteilung soll folgen.

„Die fehlerhaften Tickets werden bis dahin als gültiger Fahrausweis anerkannt“, hieß es.

Quellen: t-online.de , nordbayern.de , stern.de