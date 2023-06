Anstehender Strafprozess: Kevin Spacey rechnet mit Freispruch und Rollenangeboten – Lange Zeit war es um den ehemaligen „House of Cards“-Star still geworden, doch mit dem anstehenden Prozess in Großbritannien rückt Kevin Spacey wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Im Jahr 2017 war er vonseiten mehrerer Männer sexueller Übergriffe beschuldigt worden, woraufhin er seine Serien- und Filmengagements verlor.

Mit Blick auf das anstehende Verfahren gibt sich der zweifache Oscarpreisträger nun aber siegessicher. Dem „Zeit“-Magazin erklärte er: „Sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten. Noch in derselben Minute!“

Aktuell sei es nämlich so, dass sich viele Menschen davor fürchteten, ihn zu unterstützen, aus Angst, „dass sie gecancelt werden“ könnten.

Spaceys Fall, einer der wohl prominentesten im Zuge der #MeeToo-Debatte, soll über einen Zeitraum von vier Wochen verhandelt werden. Zwölf Anklagepunkte werden gegen den Schauspieler vorgebracht, wobei ihm vier Männer sexuelle Nötigung vorwerfen und zwei weitere, nichteinvernehmlichen Sex mit ihm gehabt zu haben.

Die Vorfälle sollen sich zwischen 2001 und 2013 ereignet haben, Spacey wies die Vorwürfe im Rahme der Vorverhandlung von sich.

Von daher ist sich der 63-Jährige sicher: „In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen. So war es bei dem Anthony-Rapp-Prozess, und so wird es auch bei diesem Prozess sein!“

Spacey bezieht sich damit auf eine weitere Gerichtsverhandlung, die mit einem Freispruch für den Schauspieler endete. Besagter Rapp hatte diesem vorgeworfen, ihn 1986 auf ein Bett geworfen und sich auf ihn gelegt zu haben.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Spacey seine Homosexualität noch dementiert. Dem „Zeit“-Magazin erklärte er in diesem Zusammenhang, dass er sich seinerzeit in ein Projekt nach dem anderen gestürzt habe, um seinen Umgang mit dem Schwulsein zu verdrängen.

„Ein Teil von mir war tief unglücklich“, so Spacey.

Quellen: spiegel.de , zeit.de