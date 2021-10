Anonymes Schreiben klagt AfD-Abgeordneten an

Anonymes Schreiben klagt AfD-Abgeordneten an: Gab es Sexpartys im Landtag? – Laut einem anonymen Schreiben soll es im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zu wilden Saufgelagen und Sexpartys gekommen sein. Bei dem „Veranstalter“ soll es sich um einen Abgeordneten der AfD handeln, der wiederholt Frauen in die Fraktionsräume und den Plenarsaal des Schweriner Schlosses eingeladen haben soll.

Allerdings ist die Beweislage bislang arg dünn, zumal die Hinweise von einem AfD-Mitglied stammen sollen, welches bereits seit einiger Zeit eine Fehde mit anderen Politikern der Partei zu führen scheint.

Die genauen Umstände sind bislang noch unklar.

Neben dem anonymen Schreiben, welches unter anderem dem „Nordkurier“ vorliegt, nutzt auch ein Greifswalder AfD-Mitglied seinen Facebook-Auftritt, um von diesen und weiteren Vorwürfen zu berichten. Thomas Kerl fordert Zuschauer auf, Beweise für die erhobenen Anschuldigungen zu liefern.

Daraus lässt sich schließen, dass er selber offenbar keine besitzt. Einen konkreten Namen nennt Kerl, gegen den zurzeit ein Parteiausschlussverfahren läuft, nicht. Er spricht stattdessen von einen „Pflaumenaugust“.

Angeblich ist dies der Name des beschuldigten Abgeordneten in einem Sexforum, über welches dieser Kontakt zu den Frauen pflegte. Eine davon soll dem anonymen Briefeschreiber als Informantin gedient haben und den Abgeordneten angeblich an Tattoos erkannt haben, wie es heißt.

Darüber hinaus ist die Rede davon, dass das Wachpersonal von „regelmäßig nachts in den Fraktionsräumen veranstalteten Saufgelagen, zu dem auch leicht bekleidete Mädchen geladen sind“ berichte und über Videokameras mitverfolgt habe, wie der AFD-Mann sich „mit dem ein oder anderen dieser Mädchen vergnügte.“

Auf Anfrage des „Nordkurier“ wies der Beschuldigte die Vorwürfe von sich und gab an, prüfen zu wollen, ob rechtliche Schritte einzuleiten sind.

Wie es vonseiten der AfD-Fraktion heißt, könne ein Abgeordneter den stets abgeschlossenen Plenarsaal zwar betreten, jedoch nicht ohne einen anwesenden Wachmann, weshalb die Geschichte sehr fragwürdig sei.

Zwar sei die Verwaltung des Landtages in der Sache aktiv, gegen einen Abgeordneten werde laut „Nordkurier“ nach Angaben eines Pressesprechers der Landtagsverwaltung jedoch nicht ermittelt. Im Fokus der Verwaltungsmitarbeiter stehe vielmehr der Vorwurf, „es habe Fehlverhalten des Haussicherheitsdienstes des Landtages gegeben“.

Dabei gehe es konkret um den unerlaubten Aufenthalt von Personen im Schweriner Schloss. Außerdem hatte ein Sprecher bereits am Montag erklärt, dass der Plenarsaal „unrechtmäßig betreten worden sein“ soll.

Zum aktuellen Stand der Erkenntnisse und darüber, wie ein weiteres Verfahren aussehen würde, wollte man der Zeitung gegenüber keine Angaben machen.

Der „Schweriner Volkszeitung“ zufolge, die zuerst über die Anschuldigungen berichtet hatte, erstellt die Video-Überwachung des Plenarsaals keine Aufzeichnungen. Landtagsdirektor Armin Tebben ermittelt demnach nun in dem Fall, ob die zu prüfenden Anschuldigungen als „möglicherweise strafrechtlich relevant“ einzustufen sind.

Falls sich diese überhaupt bewahrheiten, versteht sich – denn Beweise gibt es bislang nicht.

Quelle: nordkurier.de