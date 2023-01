Anna und Lucy Decinque versuchen es weiter: Zwillinge wollen Kind vom selben Mann – Sie teilen sich einen Partner und wollen ein Kind von ihm: Die beiden eineiigen Zwillinge Anna und Lucy Decinque spüren ein so enges Band, dass sie auch ihre Social-Media-Konten gemeinsam betreiben. Sie teilen sich allerdings auch denselben Verlobten. Sie selbst nennen sich „die identischsten Zwillinge der Welt“. Selbst ihre Kinder wollen sie gleichzeitig bekommen.

Denn die beiden wünschen sich laut eigenen Aussagen, dass potenzielle Kinder als Halbgeschwister/Cousins gemeinsam aufwachsen. Dafür versuchen sie zusammen mit ihrem Verlobten Ben Byrne eine Menge. Im Format des Senders „TLC“ namens „Extreme Sisters“ (zu Dt. in etwa „Extreme Schwestern“) erzählten Lucy und Anna laut einem Bericht von „Unilad“ über ihre Zukunftspläne.

Wörtlich führten sie im TV aus: „Es ist unser Traum, gemeinsam zur selben Zeit schwanger zu werden.“ Über diesen Traum sprachen die Influencer bereits 2021 in der Öffentlichkeit. Seinerzeit hatten sie angegeben, mit Byrne schwanger werden zu wollen – und dass sie daran arbeiten. Damals hatte auch MANN.TV über das Vorhaben berichtet. Nun erklärten sie bei „Extreme Sisters“:

„Wir haben zuvor noch nie einen Schwangerschaftstest durchgeführt. Es ist echt magisch, wie ein Stöckchen bestätigen kann, dass man schwanger ist. Wir beide sind 35. Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt Kinder wollen.“ Lucy führte aus, dass die Situation ihr Stress bereite: „Ich bekomme noch einen Herzanfall, weil ich denke, Anna könnte schwanger sein und ich bin es nicht. Wir wollen lieber, dass beide schwanger sind, als nur eine.“

Dafür unternehmen die beiden Zwillingsschwestern alles Mögliche, zeichnen ihre Temperaturen und ihre Eisprünge auf, legen sich mit hochgestreckten Beinen gegen Wände. Auch ihr Verlobter, Ben, äußerte sich zu der Lage. Er räumte ein, dass diese „eine Menge Druck“ verursache. Wörtlich sagte Ben Byrne in der Sendung: „Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, die beiden zur selben Zeit zu schwängern. Definitiv eine Menge Druck für nur einen Kerl. Schätze mal, das erfordert Multitasking.“

Weil die beiden Frauen immer noch nicht schwanger sind, haben sie einen Bewältigungsmechanismus für sich gefunden – sie verlassen das Haus mit Puppen, erklärten: „Wir hatten einige Schwierigkeiten, schwanger zu werden, das hier kommt dem also am nächsten.“ Auch diese Puppen tragen übrigens Partnerlook, ganz genau wie ihre Besitzerinnen. Die sind seit 2012 mit Byrne zusammen und verlobten sich danach. Heiraten müssen sie allerdings anderswo als in ihrer Heimat: Polygamie ist in Australien verboten.

