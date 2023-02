Angriff live im TV übertragen: Weißer Hai zieht Surfer unter Wasser – Wassersport. Nervenkitzel und Action hautnah mit den Elementen erleben, zum Beispiel auf dem Surfbrett, mit oder ohne Segel oder Zugdrachen. Aber es gibt auch Begegnungen, auf die man lieber verzichtet hätte. Vor allem dann, wenn ein Hai sich irrt, einen mit der bevorzugten Beute verwechselt und zum Angriff übergeht. Diese Erfahrung musste auch der australische Surfer Mick Fanning machen. Bei einem Wettkampf wurde er von einem Weißen Hai angegriffen. Seither leidet er unter traumatischen Flashbacks.

Mick Fanning ist dreifacher Weltmeister im Surfen. Im Juli 2015 trat der Champion in Südafrika in Jeffreys an. Der Wettkampf wurde live übertragen. Die Hai-Attacke auf Fanning ging um die Welt. Das aufsehenerregende Video und die Diskussion um die angeblich hochaggressiven Weißen Haie und deren Angriffe auf Schwimmer und Wassersportler machen seitdem immer wieder die Runde. Neun Sekunden lang wurde Mick Fanning von dem mächtigsten aller Raubfische unter Wasser gezogen, aber er überlebte.

Länge des Angreifers: drei Meter

Es war ein Kampf ums Überleben, doch schließlich gelang es dem Surfer, den mächtigen Raubfisch abzuwehren. Im Jahr 2018 schilderte er den Vorfall gegenüber „60 Minutes“: „Ich dachte, dass ich zur richtigen Zeit in Topform bin, [mein] Körper fühlte sich gut an und ja, ich war wirklich aufgeregt.“ Offenbar so aufgeregt, dass der hochkonzentrierte Athlet nicht bemerkte, wie ihn der Große Weiße Hai aus dem toten Winkel angriff.

Fanning weiter: „Der Hai kam einfach. Mein Board war auf der Seite und der Hai kam einfach so. Er tauchte einfach da auf. Seine mittlere Rückenflosse war zu sehen, ich konnte auch die Seitenflosse sehen, den Übergang von grau zu weiß“. In diesem Moment wusste Mick Fanning: „Oh Mann, das wird richtig, richtig übel.“ Doch als das Tier ihn unter Wasser zog, wehrte sich der Champion nach Kräften:

Fanning schlug mehrfach zu.

In einem weiteren Interview mit „7NEWS“ erklärte der Surfer 2020 laut einem Bericht von „LADbible“, wie froh er sei, dass die ganze Sache eine andere Wendung genommen habe: „Als Surfer hat man [Haie] immer im Hinterkopf, aber man weiß nie, was auf einen zukommt. Ich schätze mich sehr glücklich. Ich habe immer noch Flashbacks, wie ich nach Luft schnappe und das Platschen höre“, sagt Fanning. Die Freude am Surfen konnte ihm der Vorfall nicht nehmen.

Schon eine Woche später stand Mick Fanning wieder auf seinem Brett. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war er übrigens noch Zweiter des Wettbewerbs, wie man bei LADbible" betont. Angesichts der Umstände eine beeindruckende Leistung. Hass auf die Tiere empfindet der Champion nicht – im Gegenteil: Für eine Hai-Dokumentation des Senders National Geographic mit dem Titel „Save this Shark“ stellte er sich einem Hai.

Dabei stieg der Surfer freiwillig in einen Haikäfig, um alles hautnah zu beobachten.

Damals erklärte er auch sein Vorgehen – es ging ihm um Therapie: „Ich wusste nicht, wie ich reagieren würde, als ich den Hai sah … Doch ich musste mich selbst heilen und sehen, ob ich die Albträume, die ich hatte, überwunden hatte. Die Angst und die Nervosität kamen zurück und ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber es sind so unglaubliche Geschöpfe. Ich habe gemerkt, wie wichtig Haie sind, nicht umsonst beherrschen sie die Meere. Ich bin so froh, dass ich das getan habe. Es hat mir auch viele Fragen beantwortet.“

Es bleibt festzuhalten, dass Haie fast aller Arten eine wertvolle Funktion im Ökosystem der Meere einnehmen, als Spitzenprädatoren zum Beispiel auch kranke Tiere und Aas vertilgen können. Haiangriffe beruhen nach modernen Erkenntnissen bei vielen Arten auf Missverständnissen, so werden Surfer von Weißen Haien aufgrund ihrer Silhouette unter Wasser mit Seelöwen und anderen üblichen Beutetieren verwechselt. Dann kommt es schon mal zu einem Testbiss – und der kann selbst bei kleineren Haien für den Menschen etwa an den Arterien gefährlich werden.

Der Dämonisierung durch Hollywood-Horrorfilme haben die Tiere ihren blutrünstigen Ruf zu verdanken – vollkommen harmlos sind tonnenschwere mächtige Räuber in ihrem Element für den Menschen jedoch natürlich auch nicht.

