Angriff auf Rettungskräfte: Mann geht mit Fäusten auf Polizei und Feuerwehr los – Seit Jahren sorgen nicht nur Gaffer bei Unglücken für immer mehr Probleme, sondern vor allem auch Personen, welche die anrückenden Rettungskräfte tätlich angreifen. Nun wurde ein aktueller Fall publik, der für massives Unverständnis sorgt.

Denn ein 33-Jähriger ging am vergangenen späten Montagabend im bayrischen Simbach am Inn mit Fäusten auf die anrückenden Rettungskräfte los. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stellte man eine starke Rauchentwicklung fest, weshalb Feuerwehr und Polizei gerufen wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr öffnete niemand die Türe, weshalb Nachbarn den Zugang zur Wohnung verschafften.

Mann rastet bei Rettung aus

Daraufhin fanden ein 40-Jähriger und sein 26-jähriger Kollege der Feuerwehr in der stark verrauchten Wohnung einen Mann schlafend auf dem Sofa vor. Als die Rettungskräfte den 33-Jährigen wecken und ihm aus der Wohnung helfen wollten, rastete der Mann aus und ging mit Fäusten auf die beiden Retter los. Die beiden könnten die Schläge aber abwehren und den Mann am Boden fixieren, bis herbeigerufene Polizeibeamten eintrafen.

Doch auch diese konnte den Mann nicht beruhigen, der sich weiterhin weigerte, aus der verrauchten Wohnung gebracht zu werden. Es bedurfte zwei weiterer Polizeibeamter, um den Mann schlussendlich in Gewahrsam zu nehmen. Dabei schlug der Mann weiter um sich und spuckte einem Beamten sogar ins Gesicht. Nun muss sich der 33-Jährige wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Auslöser der starken Rauchentwicklung war übrigens lediglich verbranntes Essen, das auf dem Herd vergessen wurde.

Quelle: pnp.de