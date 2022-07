Angreifer gehen auf Sicherheitspersonal los: Abermals Schlägerei in Berliner Freibad – Deutschlands Freibäder machen in jüngster Zeit immer wieder durch negative Schlagzeilen von sich Reden – oder konkreter: Freibäder in Berlin. Dort kommt es nämlich immer wieder zu Gewaltausbrüchen, die sich mitunter in wüsten Massenschlägereien entladen. So jüngst wieder im Berliner Columbiabad, wo erst Ende Juni ein Streit derart eskaliert war, dass Polizisten letztlich von rund 250 Personen bedrängt worden waren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr mehrere Badegäste und Badangestellte aufeinander losgegangen. Insgesamt wurden bei der Auseinandersetzung elf Menschen verletzt, darunter sechs unbeteiligte Badegäste und ein Rettungsdienstmitarbeiter. Drei Personen mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ereignet hatte sich die Schlägerei, nachdem eine Gruppe von acht bis zwölf Personen, die zuvor wegen ihres Verhaltens negativ aufgefallen war, des Bades verwiesen werden sollte.

Wie es heißt, sei die Gruppe der Aufforderung zunächst nachgekommen, nur um kurz darauf wiederzukommen.

Ein Polizeisprecher erklärte in dem Zusammenhang gegenüber „t-online“: „Teilweise sind die über einen Zaun geklettert, um wieder hineinzugelangen.“

Mehrere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes seien daraufhin gezielt körperlich attackiert worden. Drei davon, die offenbar im besonderen Fokus der Tatverdächtigen standen, flüchteten sich Polizeiangaben zufolge in den Aussichtsturm des Freibades und verbarrikadierten sich dort.

Versuche der Angreifer, die verschlossene Tür einzuschlagen, blieben erfolglos.

Laut der Polizei setzen die Angreifer auch mehrfach Pfefferspray ein, was bei elf Personen zu Reizungen und Atemnot führte. Alle Tatverdächtigen hätten „außerdem Schlagwerkzeuge mit sich geführt“.

Als schließlich die Polizei eintraf, flüchteten alle Mitglieder der Gruppe in verschiedene Richtungen.

Drei der Tatverdächtigen – 19, 23 und 24 Jahre alt – wurden aber noch vor dem Bad gestellt, bevor sie mit einem Auto davonfahren konnten. Die Beamten stellten dabei einen Schlagstock, einen Baseballschläger und ein Messer sicher.

Die drei Männer wurden zunächst festgenommen und in Gewahrsam gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs laufen.

Quellen: focus.de , spiegel.de , t-online.de , berliner-zeitung.de