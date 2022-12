Angela White: Sie offenbart, wie sie in die Branche gelangte – Ihre aufgerufenen Videos auf dem Portal „PornHub“ allein kratzen mit 932 Millionen an der Milliarde, sie heimste 97 Preise der Branche sowie dreimal den Erotik-Oskar „AVN Female Performer of the Years“ ein: Die Australierin Angela White ist eine der bekanntesten Darstellerinnen ihrer Heimat und auch international ein Begriff. Nun sprach sie in einem Podcast offen darüber, wie sie in die Branche gelangte – und dass sie bereits mit 14 Jahren davon geträumt habe.

Mehr als 9 Millionen Follower auf Instagram und über 2,5 Millionen Follower auf Twitter sorgen neben den Filmen sicher für derart viele Einnahmen, dass sich Angela White keine Sorgen mehr um Geld machen muss. Die heute 37-Jährige stieg 2003 in die Branche ein. Im australischen Podcast „The Hook Up“ wurde sie von Moderatorin Dee Salmin nach ihren Anfängen gefragt – und danach, was die ganze Idee einer Karriere in der Erotikbranche überhaupt gezündet habe.

Angela White erläuterte darauf hin, dass sie schon in ihrer Jugend „wirklich von Sex fasziniert“ gewesen sei – dies aber zu Problemen geführt habe. Wörtlich führte sie im Podcast aus: „Als Teenager wollte ich meine Sexualität ausdrücken und erforschen, und jede Art und Weise, wie ich das tat, wurde als unangemessen erachtet, so dass ich in der High School gehänselt wurde, ich wurde als Schlampe beschimpft. Es war eine echt üble Zeit für mich.“

Dann aber habe sich das Blatt gewendet, als White eine Entdeckung machte: „Aber die Pornografie war das erste Mal, dass ich sah, wie Frauen dafür gefeiert wurden, ihre Sexualität auszudrücken und zu erforschen. Als ich mir dann Pornos ansah, dachte ich: Das ist etwas, was ich auch machen will.“ Daraufhin erkundigte sich Moderatorin Dee Salmin, wann diese Erkenntnis in der heutigen Darstellerin gereift sei.

Die Antwort von White: „Ich war 14. Ja, das war also mit 14. Ich bin natürlich erst mit 18 in die Pornoindustrie eingestiegen, das ist das gesetzliche Mindestalter. Aber das war wirklich großartig, denn ich hatte vier Jahre Zeit, um über das Für und Wider nachzudenken, ob es wirklich das war, was ich machen wollte. In dieser Zeit habe ich viel recherchiert – diese Art der Marktforschung macht sehr viel Spaß.“ Sie habe „eine Tonne Pornos“ geschaut, sei anderen Models und Darstellern der Branche gefolgt, um sich Wissen anzueignen.

„Es war eine echt interessante Zeit, um meine Sexualität zu erforschen“, fasst sie zusammen. Sie bezeichnet den Weg in die Branche als „wahrgewordenen Traum“. Als Debütantin sicherte sie sich ein Shooting in Miami, bei dem man „große, natürliche Brüste“ suchte. Die Erotikdarstellerin erzählte, dass sie in die Branche gezielt nach Unternehmen Ausschau gehalten habe, die „üppige Frauen“ feiern. Nach dem Job in Miami flog sie zurück nach Australien, machte ihren Highschool-Abschluss und setzte dann ihre Porno-Karriere fort.

Quelle: unilad.com