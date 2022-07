Angeblich tierfreundlich und einfach zu bauen: Mausefalle aus einem Aquarium und PVC-Rohr – So viel sei vorweggeschickt, wir sind uns recht sicher, dass das folgende Video an Tierschutz interessierte Menschen und/oder vegetarisch lebende Personen aufregen könnte, diese sollten darum vielleicht einen Bogen machen. Denn diese selbstgebaute Mausefalle könnte durchaus auf eine Weise genutzt werden, bei der Tiere in Massen mit Wasser und Strom getötet werden. Das letzte Urteil, was von der Falle zu halten ist, obliegt dem Leser.

Auf dem Kanal hinter dem Video gibt es jedenfalls auch theoretische Konstruktionen solcher Art, die in den Videos aber nicht unter Strom stehen. Doch das Konzept vorliegender humanerer Falle ist in seiner Funktionsweise unserem Empfinden nach interessant und wir finden es erwähnenswert – angesichts von Monokulturen und Getreidesprechern weltweit sind und bleiben Mäuse und Ratten Massenschädlinge, denen nun mal irgendwie beigekommen werden muss. So auch im Kulturraum des Videomachers.

Fest steht:

Der YouTube-Kanal „mouse channel“ hat sich nach eigenen Angaben auf günstige, effektive Mäuse- und Rattenfallen spezialisiert, bei denen die Tiere in Massen in Behältern landen. Das Prinzip ist hier denkbar einfach: Ein altes Aquarium/Terrarium erhält einen „Deckel“ aus einem Drahtgeflecht. Darin befindet sich ein T-Stück aus einem PVC-Rohr. Dieses wiederum steckt im Schraubdeckel eines Einmachglases oder etwas Ähnlichem, der wiederum mit einer transparenten Kunststoffwandung verbunden ist.

Außen am Aquarium werden aus dem gleichen Drahtgeflecht kleine Leitern angebracht, die es den Tieren ermöglichen, den Bereich mit dem Rohr zu erreichen. Mit einer Handvoll Reis werden sie angelockt – wobei der Löwenanteil des Reises innen im Aquarium verteilt wird. Die Nagetiere werden von dem Futter angelockt, haben aber schon bald den Reis außerhalb des Behälters vertilgt – doch im durchsichtigen Innenraum liegt ja noch mehr davon. Der Rest ist im Video nachzuvollziehen.