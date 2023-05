Angeblich nicht mehr die Norm: Kita verbietet Basteln zum Vatertag – Mit dem Gemeindekindergarten „Burgnest“ im baden-württembergischen Gaiberg hat nun eine weitere Kindertagesstätte einer alten Tradition einen Riegel vorgeschoben. Nachdem zuvor eine Kita in Hessen das Basteln von Geschenken zum Muttertag untersagte, hat man in Gaiberg nun entsprechende Aktionen zum Vatertag ebenfalls verboten.

Die Begründung: Aus Sicht der Kita-Mitarbeiter sei das Modell Mutter-Vater-Kind nicht mehr die Norm.

Zunächst hatte „Bild“ über den Fall in Hessen berichtet und nun auch die Kita in dem 2.500-Seelen-Ort im Rhein-Neckar-Kreis besucht, in der 14 Erzieherinnen rund 80 Kinder betreuen.

Dort erklärte Kita-Leiterin Petra Huber-Dasting: „Es gab schon genug Diskussionen deshalb und unsere Kita sehen wir in erster Linie als Schutzraum für die Kinder, daher werden wir uns nicht mehr dazu öffentlich äußern und die Sache intern klären.“

Die meisten befragten Eltern und Großeltern äußerten sich da schon etwas konkreter.

So etwa die Rentnerin Cornelia Arnold, deren Enkel Max die Kita besucht: „Ich finde diese Aktion einfach nur unmöglich! Soll es denn auch noch so weit kommen, dass der Nikolaus-Tag oder Ostern abgeschafft werden soll. Wie kann man nur auf so eine Idee kommen.“

„Mein Sohn Malte hat deshalb sogar geweint und ist total traurig darüber, weil er zum Mutter- oder Vatertag in der Kita nichts mehr basteln darf“, weiß wiederum Vater Udo Schmidt-Edelkraut zu berichten. „Daher hätte diese Regelung vorher besser kommuniziert werden sollen. Zudem bin ich dafür, dass das Basteln zum Mutter- und Vatertag beibehalten werden sollte.“

„Mich hat das Ganze regelrecht geschockt! Man sollte diese Tradition weiterleben lassen“, zitiert „Bild“ eine weitere Mutter, die anonym blieben wollte.

Doch es gibt auch deutlich unkritischere Stimmen vonseiten der Elternschaft. So erklärte etwa Mutter Anastasie Chimbir: „Ich stamme aus der Ukraine. Dort gibt es diesen Brauch gar nicht und meine Tochter Polina bastelt das ganze Jahr Geschenke für ihren Papa und mich.“

Wie es heißt, plane die Kita nun die Einführung eines sogenannten „Elterntages“ – wie genau ein solcher aussehen könnte, ist jedoch noch nicht bekannt.

