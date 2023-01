Anfall-Moment per Kamera festgehalten: Herzinfarkt-Überlebender filmte mit – Sie kommen gefühlt aus dem Nichts, stellen geschlechtsunabhängig einen der schwersten medizinischen Notfälle für Menschen dar: Herzinfarkte. Durch reinen Zufall lief die Kamera eines Mannes bei dem Kreislauf-Zwischenfall mit, als er gerade unter der Dusche war. Ein Wort der Warnung: Wer sich vor Erkrankungen/Zuständen dieser Schwere fürchtet, sollte bei den nun folgenden Bildern Obacht walten lassen.

Alain Bruno heißt der Mann, der 2015 das Video hochlud. Nachdem der sichtlich topfitte junge Mann einige Tage lang seltsame Symptome hatte, beschloss er, diese auf Video festzuhalten und zu dokumentieren und dabei zugleich das Filmen zu üben. Doch im Bad nahm das Ganze eine verstörende und erschreckende Wendung, als der Infarkt unerwartet für Alain Bruno Realität wurde – und die Kamera mitlief.

Er kommentierte unter seinem Clip:

„Das ist das Unheimlichste, was mir je passiert ist. Als ich heute für ein neues Video übte, erwiesen sich die Symptome als Herzinfarkt. Ich hatte Schmerzen und geriet in Panik. Ich dachte, ich würde sterben. Zum Glück kam meine Mitbewohnerin früher nach Hause und wählte sofort den Notruf. Jetzt geht es mir gut, aber ich muss für den Rest meines Lebens vorsichtig sein, weil Herzkrankheiten in meiner Familie vorkommen. Bleibt vorsichtig!“

Im Video wendet sich Alain an seine Zuschauer, will ein paar Worte an sie richten. Da stößt er ein „Was zum Teufel!?“ aus und greift sich an die Brust. Was folgt, sind Szenen sichtlicher Qualen und starker Schmerzen, bevor er förmlich kollabiert, die Hand in der Brust verkrallt. Die Kommentarsektion unter seinem Video auf YouTube ist voller Menschen, die selbst oder bei Verwandten ähnlich fürchterliche Erfahrungen gemacht haben.

Das wertvolle Fazit eines Nutzers:

„Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, warum man sich nie scheuen sollte, den Notruf zu wählen, wenn man Gefühle hat, die sich nicht richtig anfühlen. Dieser arme Kerl war vielleicht 60 Sekunden vom Tod entfernt.“ Dem ist wenig hinzuzufügen, zumal Alains durchtrainierter Körper unter der Dusche offenbart, dass „fit“ sein nicht zwangsläufig einen Schutz darstellt, wenn Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwa erblich bedingt sein können.

Zu den typischen Symptomen eines Herzinfarkts bei Männern gehören laut einem Artikel bei „LADbible“ ausstrahlende Schmerzen im Oberkörper, Kurzatmigkeit, Schwindel und Schweißausbrüche. Wer Anzeichen dieser Art an sich beobachtet, sollte nicht zögern, sofort ärztlichen Rat zu suchen und/oder den Notruf zu verständigen.

