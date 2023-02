Anblick erstaunt Beobachter: Flugzeug scheint in der Luft zu stehen – Beobachter sprechen von einem „Fehler in der Matrix“. Der Grund: In den sozialen Medien macht ein Video von einem Flugzeug die Runde. Es zeigt, wie die Maschine scheinbar stillsteht, wie ein Teil des angehaltenen Videos scheinbar bewegungslos in der Luft verharrt. Viele User kratzen sich daraufhin am Kopf – und es werden Stimmen laut, die behaupten, das Leben sei nur eine Simulation wie im Science-Fiction-Film „Die Matrix“.

Veröffentlicht wurde der Clip der scheinbar schwebenden Maschine auf einem Benutzerkonto namens „tania.draws“ im sozialen Netzwerk TikTok. Im Videotext des Portals fragt die Nutzerin: „Fehler in der Matrix? Das ist nicht das erste Mal, dass ich das in Chicago sehe“. Seit tania.draws dieses Video veröffentlicht hat, wurde es millionenfach angeklickt und entsprechend viele Nutzer haben es kommentiert.

Die meisten von ihnen reagieren so erstaunt wie die Frau:

Jemand schrieb zum Beispiel: „Ich hätte rechts ranfahren & und aussteigen sollen, um sicher zu gehen, dass ich mich nicht verguckt habe ... das ist echt verrückt lol“. (sic) Jemand anderes kommentiert: „Ein Flugzeug, das einfach so im Leerlauf hängt ... ja, ganz sicher ein Fehler“. (sic) In einem weiteren Kommentar heißt es: „Alter das bestätigt wie ich früher ein Flugzeug an einer Stelle stehen sah und alle guckten und dachten ich spinne ...“ (sic).

Auch viele deutschsprachige Nutzerinnen kommentierten das Video. So schrieb eine Frau: „Das hatte ich tatsächlich auch einmal, das war so spooky“ (sic). Eine andere kommentierte: „Wir leben sowas von in einer simulation“ (sic). Andere Nutzer schlossen sich dieser Meinung an. Sie bestätigten, dass sie diesen Anblick bei Flugzeugen schon oft erlebt hätten, während sie mit dem Auto unterwegs waren. Eine Nutzerin kommentierte:

„Das ist tatsächlich normal kannst es googeln“

Wohl nur wenigen Nutzern ist aufgefallen, dass die seltsame optische Täuschung auf die Verwendung eines Fahrzeugs beim Filmen zurückzuführen sein soll. Wenn man nämlich etwas filmt, das sich in entgegengesetzter Richtung auf einen zubewegt, kann dieses Objekt entsprechendes Tempo vorausgesetzt wirken, als würde es stillstehen, wie ein Artikel von „Unilad“ erklärt.

Quelle: unilad.com