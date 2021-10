An zwei deutschen Standorten: Ikea erprobt neues Ladenkonzept – Um nach eigenen Aussagen „erreichbarer“ zu werden, möchte der Möbelgigant Ikea aus den Gewerbegebieten raus, um vermehrt in den Innenstädten präsent zu werden. Dazu sollen in zwei deutschen Städten zunächst neue Ladenkonzepte erprobt werden.

So soll bereits am 1. November ein Pop-up-Store in Wolfsburg eröffnen, Anfang 2022 folgt dann ein weiteres Ikea-Geschäft in Ravensburg.

Nele Bzdega, Expansion Managerin bei Ikea, erklärte: „Mit unseren Ikea Pop-ups evaluieren wir ein neues Format, das auf kleiner Fläche schnelle Vor-Ort-Hilfe und individuelle Beratung ermöglicht.“ So zum Beispiel bei der Planung einer Küche.

Sowohl der Standort in Wolfsburg als auch der in Ravensburg sollen nach Angaben des Unternehmens in zentralen Einkaufszentren liegen. An letztgenanntem Standort gibt es seit 2016 zwar bereits eine Bestell- und Abholstation von Ikea, diese soll jedoch bis zum Jahresende geschlossen werden.

Kunden, die in den Pop-up-Geschäften Artikel ordern, können sich diese bequem nach Hause liefern lassen, oder in den Ikea-Häusern in Braunschweig respektive Ulm selber abholen.

Mitnahmeartikel wird es nicht zu kaufen geben und auch eine Rückgabe von Produkten ist dort nicht vorgesehen.

Die beiden Geschäfte sollen zunächst über einen Zeitraum von 18 Monaten geöffnet sein. Nach dieser Probezeit will das Unternehmen bewerten, wie das Angebot vonseiten der Kundschaft angenommen wurde.

