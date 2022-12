An der Nase des Mannes?: Forscher enthüllen woran man die Größe erkennt – Dass der Volksmund nicht immer die Wahrheit sagt, beweist doch schon die Binsenweisheit, dass man an der Nase eines Mannes die Länge seines Johannes erkennt. Oder ist an dem Spruch am Ende doch tatsächlich etwas dran? Japanische Wissenschaftler der Kyoto Prefectural University of Medicine und der University of Tokyo haben jedenfalls etwas Erstaunliches entdeckt.

Im Rahmen einer Untersuchung haben diese über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg die Penisse und die Nasen von insgesamt 126 verstorbenen Männer zwischen 30 und 50 Jahren verglichen und die Ergebnisse ihrer Studie dann im Fachmagazin „Basic and Clinical Andrology“ veröffentlicht.

Um bei den maximal seit drei Tagen toten Männer die Länge des erigierten Gliedes abschätzen zu können, setzen die Forscher auf eine spezielle Technik, bei der die sogenannte „gestreckte Penislänge“ gemessen wurde.

Die Bezeichnung verrät schon, dass dabei die erschlafften Geschlechtsteile manuell auf ihre maximale Größe gezogen wurden, was den Wissenschaftlern zufolge der Größe einer echten Erektion in der Regel gleichkäme.

Zwar wurden auch andere Körperteile vermessen, besonders auffällig war aber die Korrelation zwischen der Größe der Nasen und der gestreckten Penislängen.

Mit anderen Worten: Je länger der Penis, desto größer die Nase – zumindest im Durchschnitt.

Und so heißt es in dem Artikel dann auch: „Der Fakt, dass die Nasengröße mit [der gestreckten Penislänge] zusammenhängt, deutet darauf hin, dass die Penislänge möglicherweise nicht durch Alter, Größe oder Körpergewicht, sondern bereits vor der Geburt bestimmt wird.“

Und weiter: „Obwohl unsere Ergebnisse für forensische Zwecke unbrauchbar sind, kann das Verständnis des Wachstumsprozesses des Penis oder der Gesichtszüge sehr wichtig sein, um fetale Androgenspiegel zu extrapolieren und männliche Genitalfunktionen zu verfolgen.“

„Diese Studie ist die erste, die den Zusammenhang zwischen gestreckter Penislänge und Nasengröße demonstriert. Jedoch beschränkt sie sich auf japanische männliche Leichen und der Grund, warum die gestreckte Penislänge und Nasengröße zusammenhängen, ist noch unklar."

