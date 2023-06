„Amira will nicht mehr“

„Amira will nicht mehr“: Ehekrise bei den Pochers – Es ist keine Frage, dass Menschen sich und ihr Leben in den sozialen Medien meist weit besser darstellen, als es den Tatsachen entspricht. Ein Sandhaufen von der Baustelle nebenan wird auf Fotos plötzlich zu einem Strand auf einer Ferieninsel, ein Klodeckel zum Fenster eines Fliegers dorthin. Schaut man etwas genauer hin, bemerkt man meist den Fake und manchmal erhält man sogar einen ungeschönten Blick hinter die Kulissen – so wie aktuell etwa im Fall der Pochers.

Follower des Paares mutmaßen schon seit Wochen, dass der Haussegen bei Amira und Oliver nicht mehr gerade hängt. Ein Artikel der „Bunten“ gab den schwelenden Gerüchten zusätzlichen Aufwind. Diese will nämlich aus dem Umfeld des Paares erfahren haben:

„Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr.“

Das deckt sich mit Beobachtungen der Fans. So schrieb ein User unter einem Posting von Amira am 21. Juni: „Warum trägst du keinen Ehering mehr?“ Ein weiterer mutmaßt: „Dennoch macht sie den Eindruck, als sei irgendwas nicht in Ordnung. Man sieht sie nur noch alleine, von Oli postet sie nichts mehr...“

Anlässlich eines Überraschungsbesuches von Oliver zum Muttertag in Griechenland kommentiert eine Followerin außerdem: „Amira will das gar nicht, glaub ich. Man merkt, dass sie die letzten Monate lieber ohne ihn unterwegs ist.“

Eine weitere schreibt: „Ich muss sagen, es fällt (mir) zunehmend auf, dass Amira ziemlich genervt rüberkommt. […] Die Leichtigkeit ist weg, das Lachen ist weg. Oli steht so ein bisschen ‚hilflos‘ daneben. Also, irgendwas ist da im Busch...“

In ihrem gemeinsamen Podcast nahmen die beiden nun Stellung zu den Gerüchten und erklärten, dass es momentan tatsächlich „schwierig“ bei ihnen sei.

Wird in dem Podcast normalerweise über andere Prominente und Influencer hergezogen und geurteilt, wolle man nun auch „vor der eigenen Haustür“ kehren. „Wir drücken uns auch nicht vor schwierigen Themen“, betont Pocher, dessen Frau ergänzt: „Es ist halt im Moment schwierig.“

„Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es.“

Im Verlauf des Gespräches der beiden, bringt Amira „das verflixte siebte Jahr“ ins Spiel – die beiden lernten sich 2016 über Tinder kennen und heirateten dann im Herbst 2019. Als Oliver dann nach dem Ehering fragt, antwortet die Moderatorin: „Ich mache aktuell so viel Sport, der liegt im Fitnessraum“ – ohnehin trage sie seit Wochen keinen Schmuck mehr.

Wie es weitergehe, wisse man nicht. Sollte sich das ändern, wolle man es aber kundtun, verstehe man doch, dass es die Menschen mit Blick auf die öffentlich geführte Beziehung interessiere.

Zunächst wolle man für sich „ein paar Dinge klären“ und „alles sauber weiterlaufen lassen, allein schon für die Kinder“, die 2019 und 2020 zur Welt kamen. Aus erster Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden hat Oliver noch drei weitere Kinder.

Bezüglich der Probleme, die überhaupt erst zu der Ehekrise geführt haben, schweigen sich die Pochers aus, nennen lediglich Dinge, die ausdrücklich nicht der Grund seien. So etwa die Patchwork-Situation, Ollies Schnarchen, Amiras Hang zum Geldverleihen oder ihre Jobs.

Amira: „Der Tag hat 24 Stunden und es sind noch ganz andere Dinge, die im Alltag passieren oder nicht passieren.“

Die 30-Jährige hat aber immer noch Hoffnung, dass bald wieder alles besser wird: „Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden und den Podcast wird es hoffentlich trotzdem immer geben. Wir sind ja trotzdem ein Team. Die Pochers sind eben die Pochers.“

