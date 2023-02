Am Valentinstag

Am Valentinstag: Zeitreisender warnt vor riesigem Zeitportal – Sollten Zeitreisen eines Tages wirklich möglich sein, und sich dergestalt fortschrittliche Menschen auf einen Trip in die Vergangenheit begeben können, warum haben wir dann nicht schon längst von ihnen erfahren? Die Antwort: Weil es früher kein TikTok gab! Denn offensichtlich ist die Video-Plattform das Medium der Wahl schlechthin, wenn es darum geht, die Gegenwart vor kommenden Ereignissen in Kenntnis zu setzen.

Dort generieren diverse angebliche Zeitreisende bereits seit Jahren mit ihren Vorhersagen teils erstaunliche Klickzahlen.

Manche davon sind recht konkret und warnen vor Katastrophen oder kündigen den Ausgang wichtiger Sportereignisse an. Andere wiederum gestalten sich da schon etwas weitreichender und einschneidender, speziell dann, wenn von Außerirdischen und Angriffen aus dem All die Rede ist.

Aktuell warnt ein angeblicher „Zeitreisender aus dem Jahr 2671“ vor dem kommenden Valentinstag, der traditionell am 14. Februar zelebriert wird.

An diesem Tag soll sich nämlich ein zwei Meilen breites Portal auftun, welches tausende von Menschen verschlingt.

Eno Alaric, der auf TikTok als „@theradianttimetraveller“ firmiert, ist ein bekannter User der Zeitreise-Szene und konnte dank seiner vermeintlichen Prophezeiungen bislang bereits über 187.000 Follower um sich scharen. Dabei war bereits die Rede von Zwillingsplaneten, die bevorstehende Ankunft von Aliens und Portale in Paralleldimensionen.

Im kalifornischen San Francisco soll sich nun aber zunächst einmal ein riesiges Senkloch öffnen, welches knapp 15.000 Menschen verschlingt, um diese in die Vergangenheit zu katapultieren – den Großteil davon unwiederbringlich.

„@theradianttimetraveller“ schreibt konkret: „ACHTUNG! Ja, ich bin ein echter Zeitreisender.“

„Am 14. Februar öffnet sich ein Portal ins Jahr 25.000 vor Christus. Es wird ein 2 Meilen breites Senkloch mitten in San Francisco, CA sein. 15.000 Menschen werden hineinfallen. Sie werden 25.000 Jahre in die Vergangenheit geschickt und nur 1.200 werden zurückkehren können.“

Diese Offenbarung ist schon sehr speziell und hinterlässt entsprechend eine lange Liste skeptischer, wenn nicht gar spöttischer Kommentare.

Eines ist aber mal sicher: Sollte sich am 14. Februar in San Francisco tatsächlich ein Portal öffnen, durch das 15.000 Menschen ins Jahr 25.000 vor Christus fallen, und von denen 1.200 zurückkehren, um davon zu berichten … dann wird garantiert keiner mehr spotten!

Mit Blick auf die bisherige Treffsicherheit des „radianttimetravellers“ schätzen wir die Wahrscheinlichkeit jedoch als eher gering ein.

Quelle: dailystar.co.uk/