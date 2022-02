Altersversorgung: Beamten-Pensionen sollten gesenkt werden – Schon immer wurde in Deutschland über die Altersversorgung hitzig diskutiert. Auch was die vom Staat gezahlten Pensionen von Beamten betrifft – im Vergleich zum Ottonormal-Rentner. So erhält ein Pensionär nach dem Ende der Beamtenzeit im Schnitt 3.160 Euro im Monat, während ein Rentner, nach 45 Jahren Durchschnittsverdienst, auf gerade einmal durchschnittlich 1.539 Euro kommt.

Da verwundert es nicht, dass die Kosten für Bund, Länder und Kommunen massiv sind. So liegen die Pensionszusagen mittlerweile bei schwindelerregenden 4,3 Billionen Euro. Laut Ökonom Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg fällt mittlerweile in manchen Bundesländern rund jeder fünfte Steuer-Euro in den Bereich der Pensionsausgaben.

Finanzfiasko für Bund und Länder

Raffelhüschen nennt dies ein wahres Finanzfiasko für Bund und Länder. Schließlich führt der Aufwand diese Mehrausgaben zu stemmen dazu, dass der Staat immer weiter seinen Schuldenberg in die Höhe treibt. Unterstützung erhalten sie dazu noch von der Europäischen Zentralbank, die den Zins auf dem Nullpunkt hält. Raffelhüschen:

„Letztlich ist der Sparer der Dumme: Er wird enteignet, während die Pensionäre profitieren. […] Die Pensionen müssen sinken, andernfalls tappen wir in die Schuldenfalle.“ So schlägt der Ökonom vor: „Genau wie die Renten müssen auch die Pensionen weniger stark steigen als die Löhne. Alles andere wäre auf Dauer unverantwortlich.“

Wenig Hoffnung

Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel schlägt diesbezüglich in eine ähnlich Kerbe und fordert von der Politik: „Verbeamtungen darf es nur noch dort geben, wo wirklich hoheitliche Aufgaben wahrgenommen werden – etwa bei Richtern oder Polizeibeamten.“ Doch Hoffnungen, dass die Politik dies umsetzen werde, hegt der Ökonom Bernd Raffelhüschen jedoch nicht, sagt: „Die Ampel-Koalition verbeamtet ihre Mitarbeiter mit schwindelerregendem Tempo.“

Quelle: bild.de