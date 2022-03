Renten steigen in Deutschland deutlich

Alterssicherung: Renten steigen in Deutschland deutlich – Bei all den derzeitigen Preisexplosionen gibt es ganz aktuell auch gute Neuigkeiten. Nämlich für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, von denen wir aktuell rund 21 Millionen haben. Das Bundesarbeitsministerium verkündete nun, dass es zum 1. Juli 2022 eine deutliche Erhöhung der Rente geben wird.

So steigen die Bezüge um 5,35 Prozent in Westen des Landes und für alle Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland um 6,12 Prozent. Ende letzten Jahres plante Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch mit 4,4 Prozent. Da aber eine positive Entwicklung der Renteneinnahmen verzeichnet werden konnte, fällt die Rentenanpassung merklich höher aus.

„[…] Unser Rentensystem funktioniert.“

Hubertus Heil: „Ich freue mich, dass wir heute eine deutliche Rentenanpassung ankündigen können. […] Gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen – sei es durch steigende Preise oder die internationale Krisenlage – ist es wichtig, zu sehen, dass unser Rentensystem funktioniert.“

Laut Ministerium ermittelt sich die Erhöhung der Rentenbezüge aus den Daten des Statistischen Bundesamtes sowie der Deutschen Rentenversicherung Bund. Demnach erhalten Rentnerinnen und Rentner durch die Erhöhung in Westdeutschland nun 36,02 Euro anstatt derzeit 34,19 Euro bei der Berechnung des zentralen Rentenwerts. Im Osten steigt dieser von 33,47 Euro auf 35,52 Euro.

Quelle: bild.de