Alterslose Schönheit: „Baywatch“-Star heizt Fans auf Instagram ein – Die Tatsache, dass Donna D’Errico seinerzeit bei der Kultserie „Baywatch“ mitwirkte, gibt einen Hinweis auf ihr tatsächliches Alter, welchem ihr auch heute noch makelloses Aussehen Lügen straft. Schaut man sich ihre Bilder auf Instagram an, mag man kaum glauben, dass sie bereits 54 Jahre alt ist. Entsprechend leicht fällt es Donna, ihre rund 1,1 Millionen Fans immer wieder zu begeistern.

So erst kürzlich geschehen, als sie nach langer Abwesenheit endlich wieder einen heißen Schnappschuss teilte, der sie in einem seidigen Hauch von Nichts zeigte.

Zu dem verführerischen Bild schrieb der 90er-Jahre-TV-Star: „Nur weil ich weg war, heißt das nicht, dass ich vergessen habe, wie man spielt!“

„Es ist Cyber Monday, geht also während ihr surft rüber zu meiner Bio und schaut euch meine Links an“, ergänzt das ehemalige Playmate und verweist damit auf seinen OnlyFans-Kanal, wo Donna wenig überraschend ebenfalls aktiv ist.

Ihre Fans überschlagen sich vor Begeisterung und Lob, doch auch hasserfüllte Kommentare sind Donna nicht fremd, die sich in der Vergangenheit bereits öffentlich zum Thema Mobbing im Netz geäußert hatte.

Ihr zufolge handle es sich bei den Trollen meist um „andere Frauen“.

Schon in ihrer Schulzeit sei sie von anderen Mädchen in der Schule förmlich „in Stücke gerissen worden“. Auch heute noch fühle sie sich hier und da ein wenig unsicher – „manchmal sogar sehr“ – mittlerweile habe sie jedoch gelernt, loszulassen, und sich nicht mehr so viele Gedanken darüber zu machen, was andere Leute sagen und denken.

„Ich trage, was ich will, ich sage, was ich will, und ich tue, was ich will. Ich habe aufgehört, so zu leben, wie andere Leute denken, dass ich leben sollte, und ich lebe so, wie ich leben will.“

„Und wenn mir daraufhin noch mehr Hass entgegenschlägt, werde ich noch mehr Bilder in Unterwäsche posten“, betont Donna selbstbewusst.

„Ich setze sogar noch einen drauf, wenn mir danach ist. Ich sehe heiß aus und es ist mein Konto. Wenn ich Lust habe, ein Bild in Unterwäsche zu posten, dann werde ich das auch tun.“

Quelle: dailystar.co.uk