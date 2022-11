Als er Gerichtsurteil vernimmt: Mann trinkt im Saal Bleiche – Bilder gehen durchs Netz, welche die schockierende Reaktion eines Mannes auf sein Strafmaß bei einer Urteilsverkündung im Gericht zeigen. Angesichts seines Schuldspruchs durch die Geschworenen griff er nach einem Becher und stürzte den Inhalt hinunter. Dabei hatte es sich um ein Bleichmittel gehandelt.

Der 38-jährige Jermaine Bell aus dem US-Bundesstaat Florida hatte die letzten drei Jahre in Untersuchungshaft verbracht. Als Kurier verkleidet und mit vorgehaltener Waffe hatte er ein Elektronikfachgeschäft im Dezember 2018 überfallen, dabei die Mitarbeiter mit der Schusswaffe bedroht. Er wurde gefasst und kam ins Untersuchungsgefängnis.

Die Jury befand nun auf schuldig im Sinne eines bewaffneten Raubüberfalls

Kurz nach dem das Urteil verlesen wurde, griff Bell zu besagtem Becher und stürzte die Bleiche hinunter. Ein Gerichtsdiener merkte, dass etwas nicht stimmte, sprang mit einem Mülleimer hinzu und wollte den Verurteilten dazu bringen, die Chemikalien auszuspucken. Bell trank jedoch aus und setzte sich dann wieder. Sofort wurde der Mann aus dem Gerichtssaal in Miami geschafft und ins Krankenhaus verfrachtet, wo er behandelt wurde.

Einem Bericht von „Unilad“ zufolge befindet er sich in stabilem Zustand. Ungeklärt ist jedoch, wie es ihm überhaupt gelungen war, einen Becher Bleichmittel in den Saal zu bekommen. Ein entfernter Verwandter Bells, der Priester Jerome Starling, gab an, von dem Vorfall schockiert zu sein und verlangt nach Antworten.

Gegenüber dem Lokalsender „Local 10“ sagte Starling:

„Ich sehe, wie er etwas trinkt, das nicht richtig ist. Seine Anwälte lassen ihn trinken, auch die Gerichtsdiener lassen ihn trinken. Dann sehe ich, wie er zusammenbricht. Und da frage ich mich 'Wie konnte das denn passieren?'“ Auf Video festgehalten wurde der Vorfall von Bells Cousine. Gegenüber der Presse gab sie an, dass sie fürchtete, dass er hätte sterben können. Wörtlich führte sie aus:

„Ich war die Einzige, die aufsprang und versuchte, ihm Hilfe zu besorgen. Sehr emotional für die ganze Familie. Wir dachten, dass wir Jermaine an dem Tag verlieren würden.“ Nun haben sowohl Justizbehörde als auch Polizei des Landkreises Miami-Dade Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: unilad.com