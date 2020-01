Autor: Bernhard Trecksel

Als er den Wert seiner alten Uhr erfährt: Veteran holt es von den Beinen – Dass es Objekte und Getränke gibt, die im Laufe der Zeit nicht an Wert verlieren, sondern noch kräftig zulegen, ist gemeinhin bekannt. Doch eine Wertsteigerung, wie sie dieser Veteran im nun folgenden Video erlebt, kommt selbst in einem an solchen Szenen reichen TV-Format nicht so häufig vor. Dementsprechend haut es den guten Mann regelrecht aus den Latschen, als ihm gesagt wird, was seine alte Uhr wert ist.

Die war auch schon Zeitpunkt des Kaufes nicht unbedingt eine Billigzwiebel – immerhin eine Rolex Daytona. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus der Sendung „Antiques Roadshow“, die in fast jeder Sprache der Welt unzählige Nachahmer und Ableger fand. In dieser Ausgabe erklärte der Veteran, dass er die Uhr 1974 bei einem Militärbasen-Austausch erstanden, aber nie getragen hatte.

Sie war ihm „zu schön dafür“

Also ruhte die neuwertige Rolex Daytona jahrzehntelang sicher und staubfrei in einer Schließkassette – inklusive Papieren und Originalverpackung nebst Aufkleber mit Referenznummer. Das war weise, denn diese Version der Uhr der Nummer 6263 ist unter Sammlern heiß begehrt, wie Auktionator Peter Planes von „Luxe Auctioneers“ in Florida dem Veteranen erklärt. Damaliger Preis für die Rolex 345.97 US-Dollar (Umgerechnet ca. 314 Euro):

Heute hingegen ist die Uhr zwischen 500.000 (ca. 454.000 Euro) und 700.000 US-Dollar (635.900 Euro) wert – die Reaktion des Mannes, als Planes mit seinen Erläuterungen bei 300.000 Dollar einsteigt, fällt entsprechend eindeutig aus. Nachdem er sich wieder vom Boden aufgesammelt hat, kontert der Veteran mit einem saloppen „Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen.“ Doch das wollte der Auktionator nicht.

Quelle: ladbible.com