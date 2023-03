Alltagsfragen von Juristin erläutert: Video räumt mit Einkauf -Mythen auf – Es ist ein bekanntes Szenario: Mancher hat es vielleicht schon selbst erlebt, aber fast jeder hat es schon einmal gesehen. Im Supermarkt greift ein Kunde nach einem Produkt und öffnet es. Zum Beispiel ein Getränk im Sommer, weil der Durst groß ist. Dann landet die Flasche im Einkaufswagen und wird bezahlt. Jemand anderes probiert vielleicht Trauben oder Beeren, bevor er sie kauft. Mit dem Bezahlen ist alles in Ordnung, möchte man meinen. Aber stimmt das? Welche Regeln im Supermarkt genau gelten, beantwortet das Video einer Rechtsexpertin.

„VERBOTENE Überraschungen: Diese Dinge sind im Supermarkt tabu“, so der bezeichnende Titel eines Videos, das auf dem YouTube-Kanal der Kanzlei „Gansel Rechtsanwälte“ erschienen ist. Moderiert wird es laut Bildunterschrift von Rechtsanwältin Carolyn Diepold. In rund drei Minuten geht die Juristin auf einige der gängigen und besonders beliebten Vorstellungen ein, was man bei Discounter & Co. angeblich alles darf – und wie die tatsächliche Rechtslage aussieht.

Dabei spannt die Expertin einen weiten Bogen:

So geht Diepold auch auf das einleitend gewählte Beispiel ein: Ist es denn nun erlaubt, ein Getränk an der Kasse zu öffnen und zu trinken, wenn man sowieso gerade dabei ist, es zu bezahlen? Der Durst in der Kassenschlange ist menschlich sicher verständlich – vor allem im Hochsommer. Doch die Juristin gibt im Video eine unmissverständliche Antwort. Wörtlich erklärt Rechtsexpertin Carolyn Diepold zum Genuss von noch nicht gekaufter Ware:

„Jedoch solltest du hier vorsichtig sein. Denn damit begehst du tatsächlich eine Straftat. Und zwar – streng genommen – Diebstahl. Also zumindest rein rechtlich gesehen.“

Sie erklärt, dass ein Produkt laut Gesetz dem Supermarkt gehört, solange es noch nicht bezahlt wurde. Auch andere Fragen des Einkaufsalltags werden im Video beantwortet: Darf man Verpackungen überhaupt öffnen? Eierkartons zum Beispiel, um zu prüfen, ob der Inhalt unversehrt ist oder Kosmetika, um den Geruch zu testen? Wie verhält es sich, wenn man einen Einkaufswagen aus dem Laden nimmt, um die Ware damit nach Hause zu transportieren? Was ist, wenn einem Ware im Laden zerbricht? Muss man das melden?

Auf diese und andere Alltagsfragen gibt das Video eindeutige Antworten.