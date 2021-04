#allesdichtmachen: Deutsche Schauspieler kritisieren Corona-Politik – Mit einer neuen Netz-Kampagne sorgen mehrere deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler für Aufsehen. In Form von insgesamt 53 Videos reagierten die Beteiligten mit Satire und Kritik auf die Corona-Politik in Deutschland.

Es sind Statements der Promis unter dem Hashtag #allesdichtmachen, die im Netz für viel Kritik sorgen. In den Videos „bedanken“ sich die Beteiligten mit reichlich Ironie, Witz und Sarkasmus bei der Regierung. Sie hinterfragen neben der Corona-Politik auch die Diskussionskultur hierzulande.

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählen deutsche Prominente wie Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Wotan Wilke Möhring, Ulrike Folkerts, Kostja Ullmann, Meret Becker, Ken Duken, Martin Brambach, Richy Müller, Nadja Uhl, Ulrich Tukur oder Volker Bruch.

So kritisierte Jan Josef Liefers in seinem Video: „Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört: Nämlich ganz, ganz oben, und dafür sorgen, dass kein unnötiger, kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung.

In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie.“

Mittlerweile distanzierte sich allerdings zum Beispiel Heike Makatsch von ihrem Video und teilte via Instagram mit: „Wenn ich damit rechten Demagogen in die Hände gespielt habe, so bereue ich das zutiefst“.

Auch Jan Josef Liefers fühlte sich nach seinem Video zu einer Klarstellung aufgefordert: „[…] Eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern u. ä. weise ich glasklar zurück. Es gibt im aktuellen Spektrum des Bundestags auch keine Partei, der ich ferner stehe als der AfD. Weil wir gerade dabei sind, das gilt auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte.



Punkt. Ich bin bei all denen, die zwischen die Fronten geraten sind, den Verängstigten, den Verunsicherten, den Verstörten und Eingeschüchterten, den Verstummten, den Hin- und Hergerissenen. Denen, die während der ständig erneuerten ineffektiven Lockdowns häusliche Gewalt erleiden müssen und bei den unverzeihlichsten aller Kollateralschäden, den Kindern. Gute Nacht zusammen.“

HIER findet ihr alle Videos zur Netz-Kampagne #allesdichtmachen auf YouTube