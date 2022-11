Alleinerziehende Mutter lebte von Lebensmittelmarken: Nun verdient sie auf OnlyFans 115.000 Euro pro Monat – Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte Rebecca Goodwin noch Mühe, ihre beiden Töchter, jetzt vier und elf Jahre alt, zu ernähren, und hielt sich lediglich mit Lebensmittelmarken über Wasser. Dann entdeckte die alleinerziehende Mutter OnlyFans für sich, und ihr Leben sollte sich radikal ändern.

Inzwischen verdient die 28-Jährige unglaubliche 100.000 Pfund im Monat – rund 115.000 Euro.

Die Britin aus Nottinghamshire erklärte dem „Daily Star“: „Ich habe über einen Monat lang von sechs Tüten mit Lebensmitteln für mich und meine beiden Töchter gelebt. Ich konnte es mir nicht einmal leisten, für meine Tochter eine Party zum ersten Geburtstag zu organisieren.“

„Ich habe mich aus Verzweiflung bei OnlyFans angemeldet und in den ersten 10 Tagen 1.600 Pfund verdient. Es war der Wahnsinn. So viel hatte ich noch nie in einem Monat verdient.“

Auf einmal war Rebecca in der Lage, sich ein Haus im Wert von 265.000 Euro und einen 50.000-Euro-Porsche zu leisten.

„Ich war eine alleinerziehende Mutter und konnte nicht arbeiten, da ich ein Baby hatte und mir keine Kinderbetreuung für sie leisten konnte“, erinnert sich Rebecca, die seinerzeit nicht einmal in der Lage war, die Gas- und Stromrechnung zu zahlen.

„Ich konnte mir nicht einmal Milchnahrung für mein Baby leisten. Ich wusste, dass OnlyFans ein großes Risiko darstellte, aber ich war verzweifelt.“

Im April 2019 begann Rebecca ihre Erotik-Karriere auf der abonnementbasierten Plattform und war erstaunt, wie schnell die Sache an Fahrt gewann – in nur zehn Tagen kamen rund 1.800 Euro rein.

„Dann verdiente ich plötzlich 10.000 Pfund pro Monat und mittlerweile sind es zwischen 60.000 und 100.000 Pfund.“

Dafür muss sie sich aber auch einer Menge seltsamer Anfragen stellen: „Ein Mann bat mich, meine Kacke in eine Tupperdose zu füllen und sie mit der Post zu verschicken – aber das habe ich nicht getan.“

Dafür räumt die zweifache Mutter aber ein: „Ich habe schon mal schmutziges Badewasser und Unterwäsche mit der Post verschickt.“

Auf OnlyFans macht Rebecca nicht zuletzt wegen ihrer ungewöhnlichen Sammlung von Sexspielzeug von sich Reden – darunter welches in Form eines Maiskolbens, eines Regenschirms, einer Karotte, einer Schraubsektflasche und eines Verkehrskegels.

Ihre Familie steht bei alledem, hinter Rebecca: „Meine Mutter ist voll dafür. Sie liebt es. Alle haben viel Verständnis, weil sie gesehen haben, wie schlecht es mir ging.“

Rebecca ergänzt: „Auch meine Älteste weiß, was ich tue, und es stört sie nicht im Geringsten.“