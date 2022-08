Starkoch in 25 Fällen der Steuerhinterziehung angeklagt

Alfons Schuhbeck: Starkoch in 25 Fällen der Steuerhinterziehung angeklagt – Alfons Schuhbeck gehört zu den bekanntesten Köchen und Gastronomen Deutschlands. Der Promi-Koch hat sich seit Dekaden vor und hinter der Kamera einen großen Namen samt Ikonenstatus erarbeitet. Doch seit Jahren bröckelt sein Glanz gewaltig.

Denn dem mittlerweile 73-Jährigen wird am 05. Oktober 2022 vor dem Landgericht München I der Prozess gemacht. Die Anklagen lauten auf Steuerhinterziehung sowie versuchte Steuerhinterziehung – und das in gleich 25 Fällen. Mitangeklagt ist zudem ein Angestellter Schubecks, dem laut Angaben des Gerichts Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Beihilfe zur versuchten Steuerhinterziehung zur Last gelegt wird.

Insolvenz-Anmeldung im letzten Jahr

Um welche Summe es sich hierbei handelt, wurde vom Gericht nicht veröffentlicht. Im Zusammenhang mit der Steuerhinterziehung ermittelt die Anklage bereits seit dem Jahre 2019, wobei auch die Geschäftsräume Schubecks durchsucht wurden. Seit den Ermittlungen hatte Schubeck aber bereits erklärt, dass er eng mit den Behörden zusammenarbeiten wolle.

Generell ist das gigantische Schubeck-Imperium seit Jahren in finanzielle Schieflage geraten. So musste der Star-Koch erst im vergangenen Jahr für sein Unternehmen Insolvenz anmelden. Dies begründete Schuhbeck damit, dass dafür vor allem das Ausbleiben von staatlichen Corona-Hilfen verantwortlich sei.

Quelle: stern.de