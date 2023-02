Akustische Schockwellen: Gewaltige Lautsprecher lassen Luft beben – Manch einer kennt das Szenario: Man ist auf der Straße unterwegs oder hat zu Hause die Fenster geöffnet, vielleicht Kopfhörer auf, als die Luft zu vibrieren scheint. Schaut man sich um, stellt man fest, dass gerade ein Auto mit einer enorm lauten Soundanlage vorbeigefahren ist, deren Bässe man spüren konnte. Manche haben so laute Anlagen, dass man den Sound förmlich zu sehen glaubt. In dem Video, das jetzt folgt, gibt es diese Vermutung nicht mehr – die riesige Soundanlage macht den Schall sichtbar.

Wir sehen eine Gruppe von Menschen, die sich vor einer Wand aus Lautsprechern versammelt hat. Sie scheint zu ahnen, was auf sie zukommt – zumindest einige der Menschen in der Menschenmenge. Man beachte den Herrn rechts mit der Baseballmütze und dem lila T-Shirt. Er trägt Ohrstöpsel, die mit einer Schnur verbunden sind – und es sieht so aus, als ob er den Sitz der Ohrstöpsel mit großer Sorgfalt sichern würde, als ob er ahne oder wisse, was passieren wird.

Viele stellen sich auf etwas Interessantes sein, haben Smartphones gezückt

Sie filmen, was das Zeug hält. Dann beginnt die Show. Zunächst werden die Zuschauer behutsam auf das Kommende vorbereitet, die Lautsprecheranlage beginnt mit ein paar Testtönen. Dann wird losgeballert – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht die Schallringe, die in Schockwellen auf die Köpfe der Menge zurasen, förmlich über sie hinwegbrennen. Ein einziger Ton reicht aus, um einen Aufschrei auszulösen, um Hände zu den Köpfen schnellen zu lassen.

Menschen drehen sich um, während der eigentlich unsichtbare Ton sichtbar wird. Finger werden in die Ohren gesteckt. Offensichtlich sind einige Menschen mit der extremen Wucht von Bass und Lärm völlig überfordert. Sie suchen einen Weg, den Schmerz und den Druck abzuschalten, sich zu entziehen. Die meisten jungen Leute bleiben stehen, grinsen breit und feiern die unfassbare Schallmauer, die ihnen entgegenschlägt.

Das Video polarisiert

Das dürfte nicht nur bei Ohrenärzten und Hörgeräteakustikern der Fall sein, die je nach Veranlagung und Persönlichkeit entweder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder schon im Voraus mit saftigen Einnahmen rechnen. Denn nach einer solchen Vorführung könnten nach unserer laienhaften Meinung durchaus Hörstürze, Tinnitus oder dauerhafte Schwerhörigkeit die Folge sein. Das Ganze klingt jedenfalls nicht so, als könne man sich das bedenkenlos antun.

Tatsächlich warnen Experten davor, dass laute Geräusche dem Gehör schaden können. Der Grund: Zellen und Membranen im Innenohr, der Cochlea, werden geschädigt. Die empfindlichen Zellen können absterben, was im Laufe der Zeit oder im schlimmsten Fall dauerhaft zum Hörverlust führen kann. Bei manchen Menschen kann bereits eine kurze, aber extrem laute Beschallung schwerwiegende Folgen haben, warnen beispielsweise Ärzte der US-Gesundheitsbehörde CDC in einem Artikel von „Unilad“.

Wo das Video seinen Ursprung nahm, lässt sich schwer ermitteln, es wurde millionenfach geteilt

Die meisten Nutzer sind sich jedenfalls einig, dass es sich um eine höchst extreme Form des Klangs handelt – wie auch immer man dazu stehen mag. Jemand schrieb zum Beispiel, dass man mit solchen Lautsprechern „die Steine der Pyramiden bewegt“ habe. Ein treffenderes Schlusswort wird sich heute nicht mehr finden lassen.

Quelle: unilad.com