Vegane Aktivisten brechen in Hof ein: Bauer tritt mit Sprung-Kick zu – Im englischen Yorkshire stürmte eine Gruppe von Aktivisten der Organisation „Meat the Victims“ bereits Ende Juli die Hall Green Farm. Ihr Ziel: Die „abstoßenden und unmenschlichen“ Praktiken an lebenden Tieren aufzudecken. Ihr Hindernis: Ein Bauer oder Knecht des Viehhofes, der sich der Eindringlinge mit körperlicher Gewalt annahm.

Seit dem Vorfall geht Videomaterial durch die sozialen Medien, das zeigen soll, wie der Mann einem der Eindringlinge mit einem Sprungtritt mit Anlauf förmlich in den Rücken fliegt. Mit dem Manöver schickte der Landarbeiter den Aktivisten auf einen Freiflug – dann schrie er die anderen Eindringlinge an (Übersetzung d. Verf.:

Eskalationsstufe: Feuerwaffe

„Raus jetzt, jeder Einzelne von euch. Mir scheißegal: Ihr verschwindet jetzt alle, oder ich wickle euch diese verdammte Stange um euren verdammten Hals.“ In einem anderen Video ist zu hören, wie der trittstarke Landmann verkündet: „Ich warne euch, wenn ihr nicht in spätestens zwei Minuten verdammt noch mal verschwunden seid, hole ich ein Gewehr und knalle euch ab.“

Später sollte die Aktivistenorganisation eine Nachricht gemeinsam mit verschiedenen Videomaterialien, die unter anderem auch tote Ferkel in Eimern zeigen sollen, veröffentlichen:

„Wenn er so mit friedlichen Menschen umgeht, was glaubt ihr, wie er die unschuldigen Geschöpfe da drinnen behandelt. Dies ist kein Einzelfall. Bauern lieben ihre GEISELN (sic.) NICHT!“

Veganer: „Höfe dichtmachen“

„Sie lieben nur das Geld, das sie mit deren Einkerkerung verdienen, mit ihrer Verstümmelung, ihrer Vergewaltigung, dem Mord an ihnen. Uns gelang es nur, die Misshandlung eines Menschen durch diesen Bauern mit einer Kamera festzuhalten. Die Misshandlung der Tiere aber bleibt legal.

Seid ihr nicht vegan, dann zahlt ihr mit eurem Geld dafür, dass solche schrecklichen Orte legal bleiben, für die selbstsüchtigen Entscheidungen, die ihr trefft, wenn ihr euch für den Verzehr der Leichen der Opfer entscheidet.“ Mit der Botschaft und den Videos von den Lebensumständen der Schweine auf dem Hof ging die Aufforderung einher, solche Orte zu schließen.

Vor Gericht: der Landmann

Mittlerweile wurde der Treter verhaftet – von der West Yorkshire Police werden dem Mann mutmaßliche vier körperliche Gewalttaten vorgeworfen. „Die Beamten erschienen bei der Adresse und fanden eine Anzahl Personen vor Ort. Nach Ermittlungen wurde ein Mann verhaftet, der im Verdacht steht, vier Körperverletzungen begangen zu haben“, heißt es in einer Mitteilung.

„Der verhaftete Mann wurde später wieder freigelassen. Gegen ihn laufen weiterhin Ermittlungen.“ Das Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten erklärte, die Bedingungen auf der Hall Green Farm seien „nicht schlechter als auf jedem anderen Bauernhof.“

Quelle: ladbible.com