Frau sprüht Bauschaum in Penis ihres impotenten Mannes

Einem Bericht des Fachmagazins „Urology Case Reports“ zufolge, hatte ein Paar eine ganz besonders dämliche Idee, wie man sich trotz der erektilen Dysfunktion des Mannes dennoch beim Sex amüsieren könne. Wir fangen mal vorsichtig mit der Information an, dass der 45-Jährige sich schon seit einiger Zeit Gegenstände in die Harnröhre einführte, um der Erektionsstörung entgegenzuwirken.



Dazu gehörte irgendwann auch das Sprühröhrchen einer Dose Bauschaum.

Es kam, wie es kommen musste: Die Frau betätigte nach eigenen Angaben „versehentlich“ den Knopf der Dose, woraufhin Schaum in den Penis des Mannes gepresst wurde und sich dort verhärtete.

Ganze drei Wochen wartete der Mann, bis er in der Notaufnahme wegen Blut im Urin, Schmerzen und Problemen beim Wasserlassen vorstellig wurde.

In dem Bericht heißt es:

„Die Computertomographie (CT) des Abdomens und des Beckens zeigte röntgenstrahlendurchlässiges Fremdmaterial in der nicht abhängigen Blase mit den Maßen 10,7 × 4,3 × 6 cm. Im Penis wurde zusätzlich röntgenstrahlendurchlässiges Fremdmaterial mit einer Breite von bis zu 16 mm festgestellt.“

Die Ärzte ordneten sofort eine Operation an und konnten den Schaum aus der Blase erfolgreich entfernen. Der Eingriff am Penis erwies sich einem Artikel der „Mail Online“ zufolge jedoch als deutlich komplizierter.

Zunächst wurde versucht, den Schaum zu greifen, und ihn mit Spezialwerkzeugen durch die Penisöffnung zu ziehen.

Allerdings litt der Mann an einer Harnröhrenstriktur, bei der die Harnröhre vernarbt und sich verengt. Diese Erkrankung führte dazu, dass der Schaum sich an seinem Platz förmlich „verankerte“, was es unmöglich machte, ihn durch den Penis zu entfernen.

Also sah sich das Ärzteteam gezwungen, eine sogenannte perineale Urethrostomie durchzuführen, bei der ein neues Loch zwischen Hodensack und Anus geschnitten wird, um den restlichen Schaum zu entfernen und den Urin abzuführen.

Im Zuge dessen wurden dem Mann drei Schläuche eingesetzt, um ihm das Urinieren zu erleichtern.

Um die Harnröhre zu reparieren, müsste der 45-Jährige abermals unter das Messer. Die Ärzte verlangen jedoch, dass dieser zunächst einen psychiatrischen Test bestehen muss, um für eine rekonstruktive Operation in Frage zu kommen.

