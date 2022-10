Aktion endet mit Verhaftung: Frau kippt Fäkalien auf Veteranen-Gedenkstätte – Selbst nach den Maßstäben selbsternannter radikaler Klima-„Aktivisten“, welche seit Monaten Arbeitnehmern in vielen westlichen Nationen mit Störaktionen im Straßenverkehr zusetzen, dürfte die nun folgende Handlungsweise einen Tiefpunkt darstellen: Eine „Klimaschützerin“ goss einen Mix aus Urin und Fäkalien über ein Ehrendenkmal für einen bekannten Veteranen. Die „Aktivistin“ wurde inzwischen festgenommen.

Während der Corona-Pandemie avancierte er für viele Menschen auch außerhalb seiner englischen Heimat zu einem Symbol der Selbstlosigkeit: Captain Sir Tom Moore, ein hochbetagter Rentner, der Millionen britische Pfund für die Gesundheitsbehörde seines Landes sammelte. Seine Methode: Der seinerzeit 99-Jährige erhielt Spenden für jede anstrengende Runde, die er mit dem Rollator durch seinen Garten marschierte.

Insgesamt brachte er 100 Runden zustande.

Im Februar 2021 verstarb der Kriegsveteran Captain Sir Tom Moore, der für sein Tun höchste Ehrungen erhielt, im Alter von 100 Jahren. Zu seinen Ehren wurde in seiner Heimat Derbyshire eine Metallstatue errichtet, wie „LADbible“ berichtet. Am vergangenen Wochenende machte sich die sogenannte „Klimaaktivistin“ Maddie Budd zu besagter Skulptur auf. Ihre Mission: ein Gefäß voller menschlicher Hinterlassenschaften über die Statue zu kippen.

Wie auch auf ihrem T-Shirt bei der Aktion zu lesen steht, will sie mit der Schändung des Standbilds gegen den Besitz von Privatjets demonstrieren. Im Video ist zu sehen, wie die 21-Jährige auf einer Kiste steht und das Gemisch über die Gedenkstätte gießt.

Eigenen Aussagen zufolge wollte sie den Kriegsveteranen und Corona-Helden Moore damit aber keineswegs entehren:

Sie machte eine Mitteilung, in der sie sie unter anderem betonte, dass bei jedem Start eines englischen Privatjets „ein Eimer voll Scheiße und Blut auf all das kippt, wofür Captain Tom stand.“ So fragte sie: „Wenn wir glauben, dass das NHS wichtig ist, wenn wir daran glauben, dass wir füreinander sorgen müssen, wenn wir glauben, dass die NHS-Mitarbeiter eine wichtige Arbeit leisten, warum zwingen wir dann unser Gesundheitssystem in den Zusammenbruch? Warum zwingen wir unsere Zivilisation in den Zusammenbruch? Warum nimmt im Grunde niemand diesen Völkermord an der gesamten Menschheit ernst?“

Die Polizei von Derbyshire überzeugten die Erläuterungen jedenfalls nicht, sie nahm die ehemalige Medizinstudentin kurzerhand in Haft. Ein Sprecher der Polizei gegenüber „LADbible“: „Nach einem Vorfall in Hatton am Samstag, 1. Oktober, wurde eine Frau um 14.40 Uhr an der Waterloo Bridge wegen Sachbeschädigung verhaftet. Die Festnahme erfolgte im Auftrag der Polizei von Derbyshire.“

Maddie Budd ist wohl selbst Teil einer „Aktivisten“-Bewegung namens „End UK Private Jets“. Diese erließ ein Statement nach der Verhaftung, wonach ganze 18 Beamten Budd festgesetzt hätten. Später meldete sich auch der Vater der Täterin zu Wort und verurteilte das Handeln seiner Tochter. Gegenüber „MailOnline“ sagte der 62-jährige Jim Budd: „Der Schock darüber verletzt die Menschen und verunsichert sie.“

Weiter führte Jim Budd aus: „Ich schäme mich für sie und für das, was sie getan hat. Aus offensichtlichen Gründen gab es eine große öffentliche Reaktion. Sie hat etwas Schreckliches getan, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Mir wurde schlecht vor Schreck, als ich das sah – ich habe ihr eine Textnachricht geschickt, aber sie hat nicht geantwortet. Das widerspricht allem, was man seinen Kindern beibringt – das ist kein normales Verhalten. Ich bin sehr traurig.“

„Tatsache ist, dass sie gewissermaßen abtrünnig geworden ist.“

BREAKING: End UK Private Jets supporter pours human faceas on Captain Tom memorial. Maddie, 21, former medical student said:



“Every time a private jet takes off, it pours a bucket of shit and blood on everything Captain Tom stood for”#endukprivatejetshttps://t.co/zTzVJ2gu8Hpic.twitter.com/4qjpKiyO9n — End UK Private Jets (@EndUKPrivateJet) September 30, 2022

