A380: Comeback des Riesen-Jumbos – Er war ein wahrer Gigant der Lüfte, der Riesen-Jumbo Airbus A380. Weltweit zogen insgesamt 14 Stück am Himmel ihre Bahnen. Doch inmitten der Corona-Pandemie endete die Zeit des beeindruckenden vierstrahligen Großraum-Langstreckenflugzeugs. Am 14. September 2021 landete der letzte Flugriese in Spanien.

Damals sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr gegenüber Analysten: „Die A380 kommt nicht zurück.“ Schlussendlich nahmen alle Betreiber des Airbus A380 ihre Maschinen aus der Luft und stecken sie ins Lager. Damals rechnete niemand mehr mit einem Comeback des imposanten Königs der Lüfte.

Das hat sich nun geändert, denn weltweit steigt die Nachfrage nach Langstrecken-Tickets wieder, weshalb Fluggesellschaften wie Emirates, Singapore Airlines, Qatar und British Airways den Airbus A380 in den Dienst zurückholten. Aber auch der Lufthansa-Chef gab bekannt, dass die A360 nun doch ihr Linienflug-Comeback feiern werde.

„Um nur einen A380 aufzuwecken, braucht es 4.500 Stunden oder zwei Monate an Arbeitskraft.“

Insgesamt sollen bei der Lufthansa drei bis vier Maschinen reaktiviert werden. Der erste Airbus A380 (Taufname Düsseldorf) der Lufthansa trat bereits am Freitag mit der Kennung D-AIMK seinen Heimflug von Spanien nach Frankfurt an. Dort wird er nun gewartet und soll danach im Sommer 2023 ab München wieder in alle Teile der Welt aufbrechen können.

Durch die lange Standzeit ist die Wartung besonders intensiv, weshalb es eine Weile dauert, bis so eine A380 wieder komplett für den Flugverkehr freigegeben werden kann. Gegenüber „Bloomberg“ erklärte Qantas-Chef Alan Joyce: „Um nur einen A380 aufzuwecken, braucht es 4.500 Stunden oder zwei Monate an Arbeitskraft.“

Quelle: bild.de