Wütendes Paar rächt sich übel an Gastgeber

Airbnb: Wütendes Paar rächt sich übel an Gastgeber – Die Grundidee hinter der Plattform Airbnb ist an sich eine gute: Wenn jemandem ungenutzter Wohnraum zur Verfügung steht, kann er diesen Gästen für ihren Urlaubsaufenthalt anbieten. Eine sinnvolle Alternative zu Hotels, die in den letzten Jahren enorm gewachsen ist, sich aber auch immer mehr Kritik gefallen lassen muss.

Manche monieren, dass in den Städten für dort heimische Mieter dringend benötigte Wohnungen fehlen, die nun als Ferienwohnungen deklariert werden. Auch geriet die Plattform in der jüngsten Zeit immer wieder im Zusammenhang mit betrügerischen oder gar übergriffigen Gastgebern in den Fokus, und erwies sich bei der Verfolgung als erstaunlich unwillig.

Es kommt allerdings auch immer wieder vor, dass sich die Gäste nicht zu benehmen wissen, wie ein Fall aus Südkorea eindrucksvoll beweist.

Als ein dortiger Hausbesitzer nach der Abreise seiner Gäste nämlich in sein Airbnb zurückkehrte, musste er zu seinem Entsetzen feststellen, dass diese während der gesamten 14 Tage ihres Aufenthaltes sowohl das Gas als auch das Wasser hatten laufen lassen – und zwar aus voller Absicht.

Das Paar wollte dem Vermieter eins auswischen, dabei hatte es zuvor selbst einen Fehler bei der Buchung gemacht.

Geplant war ein Trip in die Hauptstadt Südkoreas, Seoul. Auf Airbnb wurden sie schließlich auf eine einladende Villa aufmerksam, übersahen dabei allerdings, dass diese nicht im Stadtzentrum, sondern in einem Vorort lag.

Als sie dann schließlich endlich merkten, dass der Weg in die Stadt damit deutlich länger ausfiel als eigentlich angedacht, hatten sie den Mietpreis bereits bezahlt und die Frist für eine Stornierung verstreichen lassen. Sie wendeten sich an den Vermieter, doch dieser verwies auf die rechtliche Lage und weigerte sich, die Unterkunft zu canceln.

Dass er damit absolut im Recht war, tat der Wut des Paares aus China keinen Abbruch.

Letzten Endes verbrachten die Zwei ihre Zeit in Südkorea in verschiedenen Hotels und statteten dem ursprünglich gebuchten Airbnb nur einen kurzen Besuch ab. Diesen nutzten sie perfiderweise gleich am ersten Tag dazu, sämtliche Wasserhähne und die Heizung aufzudrehen und dann auch noch die Fenster der Villa weit zu öffnen.

Denn: Die Kosten für Wasser und Energie waren in den Übernachtungskosten mit inbegriffen und würden von daher von dem Vermieter getragen werden müssen. Und so kam schließlich eine Rechnung von rund 1.500 Euro zusammen.

Außerdem waren über 120.000 Liter Wasser sinnlos verschwendet worden.

Mit einer Entschädigung kann der Vermieter offenbar nicht rechnen, heißt es vonseiten Airbnb doch, dass man zwar für Schäden in und an den Unterkünften aufkäme, dies aber nicht die Nebenkosten umfasse.

Weiter hieß es, der Mann solle das Ganze mit den Gästen klären, die inzwischen jedoch wieder zurück in China jedweden Versuch der Kontaktaufnahme hartnäckig ignorieren.

Quelle: stern.de