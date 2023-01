Ärzte gaben ihm nur noch ein Jahr: Mann ist nach Medikamentenversuch krebsfrei – Nachdem ihm von ärztlicher Seite nur noch ein Jahr Lebenszeit prophezeit wurde, ist ein Mann dank einer neuen Medikamentenversuchsreihe nun krebsfrei. Der 51-jährige Robert Glynn betont, er „wäre heute nicht mehr hier“, hätte er nicht an dem Medikamententest teilgenommen. Nun zeigen sich die Fachleute hinter dem Versuch optimistisch, dass sie anderen Menschen mit Glynns Erkrankung helfen können.

Der 51-Jährige erhielt im August 2020 die lebensverändernde Diagnose „intrahepatischer Gallengangskrebs“. Es handelt sich um eine seltene Krebsform, an der jährlich zwei von 100.000 Menschen erkranken. Der Mann aus der Gegend von Manchester erhielt die niederschmetternde Botschaft, dass die Erkrankung sich in einem fortgeschrittenen Stadium befand und Metastasen bereits auf seine Adrenalindrüse übergegangen waren. Das war vor seinem 49. Geburtstag.

Seine letzte Hoffnung:

Eine klinische Versuchsreihe für eine Immuntherapie bei der Stiftung Christie NHS Foundation Trust in Manchester. Die dort verwandte Form der Immuntherapie-Medikation ist in England bereits für die Behandlung von Lungen- und Nierenkrebs zertifiziert. Das Medikament bleibt im Artikel von „LADbible“ namenlos, da es sich noch in einem Experimentalstadium befindet. Es wird per Tropf verabreicht.

Immuntherapie bedeutet, dass das eigene Immunsystem in die Lage versetzt wird, Krebs zu bekämpfen. Direkt nach der Behandlung wurde Glynn mitgeteilt, dass seine Tumore zurückgingen. Ein bereits in die Leber übergegangener Tumor schrumpfte von einer Größe von 12 Zentimetern auf 2,6 Zentimeter – klein genug, um eine Operation zu gestatten. Nach der Entfernung des Tumors nahmen die Fachleute eine Biopsie vor – fanden jedoch nur noch totes Gewebe vor:

Sämtliche Krebszellen waren durch die Behandlung abgetötet.

Nach der Behandlung berichtete Glynn: „Ohne die Studie wäre ich heute nicht hier. Als mir die Möglichkeit geboten wurde, an der klinischen Forschung teilzunehmen, habe ich die Chance ergriffen. Man tut alles, was man kann, um sein Leben zu verlängern. Ich habe großes Glück, denn ich hatte den Krebs schon seit zwei Jahren und wusste nichts davon. Die Entwarnung war also überwältigend.“ Weiter führte der Patient aus:

„Auf eine seltsame Art und Weise hat die Diagnose mein Leben umgekrempelt. Mit meiner Partnerin Simone sind wir viel in der Natur unterwegs und wandern viel. Wenn so etwas passiert, merkt man, dass das Leben zum Leben da ist.“ Glynn benötigt nun keine weiteren Behandlungen mehr, seine 3-Monats-Screenings weisen ihn als krebsfrei aus. Nun werden weitere Studien durchgeführt, in der Hoffnung, mehr Patienten mit seiner Krebsart helfen zu können.

Der Studienleiter und Onkologe Prof. Dr. Juan Valle gilt als einer der führenden Experten für Gallengangskrebs.

Valle erklärte: „Robert hat mit dieser Kombination sehr gut abgeschnitten, da sein Tumor eine hohe Mutationslast oder eine hohe Anzahl genetischer Mutationen aufweist. Die meisten Patienten mit dieser Diagnose haben nicht so viele Mutationen in ihren Krebszellen, so dass die Behandlung nicht so wirksam sein wird, was jedoch die Bedeutung der maßgeschneiderten Medizin unterstreicht.“

Weiter erklärte der Onkologe: „Die Ergebnisse dieser und einer weiteren größeren Studie werden von Kollegen auf der ganzen Welt mit Spannung erwartet, da sie zu einer Änderung der Art und Weise führen könnten, wie wir Patienten wie Robert in Zukunft behandeln.“

