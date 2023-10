Änderungen stehen für Pass und Perso an: Das ist ab November anders – Allerorten ist vonseiten der Politik die Rede von mehr Digitalisierung für Deutschland, wie auch ein Bericht eines Ratgeberportals erläutert. Sofern man sich Personalausweis und Reisepass anschaut, tut sich in dieser Hinsicht zumindest etwas – denn die Bundesregierung hat eine neue Verordnung beschlossen. Bei dieser geht es jedoch nicht um die digitalen Ausweispapiere, wie der Bericht erläutert, sondern um Abläufe.

Laut Verbraucherportal „Chip 365“ betrifft der Beschluss der Bundesregierung gleich mehrere Schritte des Verfahrens, wenn man Personalausweise, Reisepässe und elektronische Aufenthaltstitel beantragt – beziehungsweise wenn es um deren Herausgabe geht. Denn beides soll sowohl komfortabler als auch einfacher vonstattengehen. Bereits ab dem November 2023 soll mit der schrittweisen Einführung dieser Vereinfachungen begonnen werden.

Das Ziel:

Es soll demnach weniger Papierkram anfallen, nicht notwendige Behördengänge sollen vermieden werden. Möglichst viel soll demnach online beantragt werden – zumindest stehen solche Grundgedanken hinter den Änderungen für die Perso- und Reisepass-Beantragung und -Abholung. Ein Beispiel: Wer seinen Personalausweis online nutzen möchte, ist dafür auf eine PIN angewiesen. Um diese zu erhalten, muss man als Bürger nach einem Antrag zwei Wochen warten.

Erst dann bekommt man seine PIN per Post von der Bundesdruckerei. Wer einen neuen Ausweis bei der Behörde abholt, muss bislang eine Unterschrift leisten, mit der man bestätigt, dass man diesen PIN-Umschlag auch empfangen hat. Hier soll sich ab dem 1. November 2023 schon etwas ändern: Demnach soll es ab dem Termin genügen, eine einfache Zustimmung zu einem vorgefertigten Text zu erteilen. Dieser hat zum Inhalt, dass man seine PIN per Post erhalten hat.

Die Folge:

Eine Unterschrift bei der Behörde würde dank Zustimmung mitsamt dem dafür notwendigen Termin entfallen – und entsprechend könnten sich Ausweise an Ausgabeautomaten für Dokumente abholen lassen, wie „Chip 365“ erläutert. Bis zum Frühjahr 2025 soll sich noch mehr in dieser Hinsicht tun, wie das Portal betont: So ist geplant, dass man seinen PIN-Brief direkt bei Antragstellung in der Behörde bekommt – der erwähnte Umschlag per Post ist dann nicht mehr notwendig.

Wer eine Gebühr entrichtet, kann sich die beantragten Ausweisdokumente auch direkt nach Hause zusenden lassen. Somit würde ein Termin zur Abholung neuer Ausweise oder Reisepässe direkt entfallen. Ab Mai 2025 gilt zudem, dass nur noch digitale biometrische Lichtbilder für Ausweisdokumente zum Einsatz kommen. Man kann sie beim Fotografen anfertigen lassen – oder direkt in der Behörde.

Quelle: chip.de