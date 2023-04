Änderungen für den April: Atom-Ausstieg, Corona und mehr Netto vom Brutto – Mit jedem Monat kommen Veränderungen auf die Menschen in Deutschland zu. Im April 2023 enden die Corona-Maßnahmen und das 49-Euro-Ticket wird eingeführt. Außerdem werden die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Wer angestellt ist, kann sich bei gleichem Bruttogehalt über mehr Netto freuen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

49-Euro-Ticket

Lange wurde über den Nachfolger des 9-Euro-Tickets debattiert und gerätselt, am 1. Mai 2023 ist es endlich so weit. Es wird deutschlandweit in allen Verkehrsunternehmen des Nah- und Regionalverkehrs gelten. Allerdings gilt es nicht für ICE, IC oder EC, auch die Mitnahme von Personen ohne Ticket ist nicht möglich. Es kann ab dem 3. April 2023 an den üblichen Verkaufsstellen oder online erworben werden.

Abschaltung der Kernkraftwerke

Mitte April 2023 werden die letzten aktiven Atomkraftwerke nach ihrer letzten Laufzeitverlängerung Ende 2022 abgeschaltet. Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 gehen am 15. April 2023 vom Netz. Mit der Laufzeitverlängerung sollte die Energieversorgung stabilisiert werden, die durch den Ukraine-Konflikt und ausbleibende Gaslieferungen gefährdet war. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) betonte die Endgültigkeit des Atomausstiegs.

Ende der Corona-Schutzverordnung

Maßnahmen wie Masken bei Ärzten, in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen laufen noch bis zum 7. April 2023. Die Länder können darüber hinaus bestimmte Regelungen zum Schutz gefährdeter Gruppen treffen. Viele Maßnahmen sind bereits ausgelaufen, inwieweit die Bundesregierung nach dem kompletten Auslaufen der Schutzverordnung weitere Änderungen oder Neuerungen plant, ist unklar.

Mindestlohn im Maler- und Lackiererhandwerk ändert sich

Gesellen erhalten einen Mindestlohn von 14,50 Euro statt bisher zwölf Euro pro Stunde. Helfer erhalten einen Mindestlohn von 12,50 Euro, auch Leiharbeiter profitieren von der Tariferhöhung. Neu hinzu kommt der tarifliche Mindestlohn. Dieser beträgt ab April 2023 13 Euro pro Stunde. Die Beschäftigten im Bauhauptgewerbe erhalten 2 Prozent mehr Lohn im Westen und 2,7 Prozent im Osten. Außerdem erhalten alle Beschäftigten im Mai eine Einmalzahlung von 450 Euro.

Elster-Smart wird abgelöst

Bereits seit 2015 können steuerliche Angelegenheiten mit der Elster-App erledigt werden. Um sich zu identifizieren, nutzt man dafür Elster-Smart zur Zertifikatsübermittlung. Ab Ende April wird diese Aufgabe von ElsterSecure übernommen, was die Identifizierung vereinfachen soll. Die App kann ab sofort kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Elster-Smart kann dann nicht mehr für Elster genutzt werden.

Änderung der theoretischen Führerscheinprüfung

Ab dem 1. April wird der Fragenkatalog für die theoretische Prüfung um 44 Fragen erweitert. So kommen 23 neue Fragen für die Führerscheinklasse B für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen hinzu. Außerdem wird der Bereich Grundwissen für alle Klassen um 21 Fragen erweitert. Betroffen sind alle Fahrschüler, deren Theorieprüfung nach dem 1. April stattfindet. In den Lern-Apps können neue Fragen einfach per Aktualisierung implementiert werden.

Unter dem Strich mehr Gehalt

Arbeitnehmer sowie Beamte erhalten ab dem 1. April bei gleichem Bruttogehalt mehr Netto. Denn der Lohnsteuerabzug hat sich in einigen Punkten geändert. Für Arbeitgeber bedeutet dies, dass sie ab diesem Stichtag höhere Steuerfreibeträge für ihre Mitarbeiter berücksichtigen müssen. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag steigt auf 1.230 Euro und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 4.260 Euro. Das bedeutet weniger Steuern – und ein wenig mehr Netto.

Quelle: focus.de