Action satt: Stunt-Schule sucht mit Epik-Video nach Bewerbern – Viele, die im Berufsleben stehen, kennen sie – und einig hatten schon einmal auf die eine oder andere Weise mit ihnen zu tun: Unternehmens- und Bewerbungsfilme. Ihr wisst schon, diese vor Fremdscham triefenden Dinger, bei denen eine Firma ihr Porträt in Videoform zeigt – bzw. die Videos, um die manche Unternehmen zukünftige Mitarbeiter bei der Bewerbung bitten, je nach Berufsfeld. Auch das folgende Video fällt in die erste Kategorie – aber von Fremdscham ist hier keine Spur. Im Gegenteil. Hier gibt es nur Schmauch- und Blutspuren.

Die ersten Sekunden des Videos geben bereits preis, dass die Gruppe der Verantwortlichen hinter diesem Video, das zukünftigen Bewerbern den Mund wässrig machen soll, nicht in den alltäglichen Rahmen fällt. Springt doch in den ersten Sekunden jemand direkt aus einem Helikopter – und dabei bleibt es nicht. Eine offene Feldschlacht bricht aus, Verfolgungsjagden gehen los, in einer großen Turnhalle kommt es zu einem brutalen Gang-Krieg mit Baseballschlägern.

Ehe man sich versieht, folgen Parkour-Szenen über das Dach eines Gebäudes, bevor auch dort Handgreiflichkeiten per Martial Arts ausgetragen werden. Dabei bleibt es noch lange nicht, es kracht an allen Ecken und Enden, ganze vier Minuten lang. Sondereinsatzkräfte stürmen, MGs und Kampfgewehre krachen, jemand geht in Flammen auf – was zur Hölle soll das für eine Firma sein? Eine paramilitärische Einheit?

Eher nicht: Das Video stammt von „Campus Univers Cascades“, der größten Stuntschule der Welt, die auf diese Weise nach neuen Schülern sucht. Auf der Facebook-Seite heißt es: „Ziel ist, die bestmögliche Ausbildung in der ganzen Welt anzubieten, welche von einem Team erfahrener und in Frankreich anerkannter professioneller Stuntmen betreut wird.“ DAS nennen wir mal ein „Firmenporträt“.