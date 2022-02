Ukrainer konfrontiert Russen beim Einmarsch mit "Abschlepp"-Angebot – In einem eskalierten Militärkonflikt oder ausgewachsenen Krieg kann man, mit dem Feind konfrontiert, auf mehrere Weisen umgehen. Wohl die wenigsten kämen auf die Idee, sich mit diesem einfach zu unterhalten. Genau das hat ein ukrainischer Zivilist während der eskalierten Situation zwischen Russland und Ukraine getan, nachdem er beim Autofahren gewahr wurde, dass ein Panzer der Invasoren beim Einmarsch liegengeblieben war. Dabei hatte der Ukrainer sogar einen Scherz auf den Lippen.

Kurzerhand fährt der Mann im vorliegenden Videomaterial, welches unter anderem bei Nachrichtenportalen wie dem britischen „Guardian“ zu finden ist, längsseits zu dem Panzerfahrzeug. Hier fragt er die havarierten Soldaten scherzhaft: „Seid ihr Jungs hinüber?“ und bezieht sich damit auf das mächtige Kettenfahrzeug, mit dem die Russen liegengeblieben sind.

Deren lakonische Antwort:

„Sprit ist aus.“ Der ukrainische Zivilist wiederum locker: „Soll ich euch zurück abschleppen … nach Russland?“. Ein Kommentar, der dem Manne ein Lachen der russischen Soldaten einbringt. Dann erkundigt er sich: „Wisst ihr, wohin ihr unterwegs seid?“ Einer der russischen Offiziere: „Nein, nein …“, gefolgt von einem unverständlichen Murmeln, bevor der Soldat ergänzt: „Nach Kiew, verpiss dich … (Könnte auch ‘verdammt noch eins’ heißen, Anm. d. Verf.) Wieso, was sagen sie denn in den Nachrichten?“

Nun betont der Ukrainer seinerseits dem Soldaten gegenüber: „Nun, während alles auf unserer Seite ist, kapitulieren eure [Jungs] und die Gefangenen auch … denn die Jungs wissen auch nicht, wohin sie gehen? Und ich habe die ganze Kolonne gefragt, solche wie dich: Keiner weiß, wo sie sind, wo sie hingehen.“ Es ist ein Wortwechsel, der in der unbehelligten Abfahrt des Zivilisten endet. Der Ukrainer macht sich von hinnen.

Wenig verwunderlich sorgte der Austausch für Reaktionen im Netz:

So kommentierte ein Twitter-User: „Also … jetzt verstehe ich, wie in der Ukraine ein Comedian zum Präsidenten gewählt werden konnte … Es gibt so viele Videos von Ukrainern, die einfach nur Soldaten aufziehen. Einzeiler-Sprüche-Röstungen dritten Grades.“ Jemand anders fand noch mehr lobende Worte:

„Von Anfang bis Ende sind dies wohl die erstaunlichsten 57 Sekunden im Leben eines anderen Menschen, die ich je mitbekommen habe. Die Ukrainer zeigen im Angesicht der tyrannischen Invasion ihres Landes eine kühle Wildheit, die einfach nur … beeindruckend ist. #IStandWithUkraine.“

