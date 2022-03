Abnehmen per Spritze?: England gibt rezeptfreie Injektion für Handel frei – Übergewicht ist insbesondere in westlichen Ländern eine Geißel der Menschheit, die zu Folgeerkrankungen wie etwa Diabetes oder Blutdruckproblemen führen kann. Für Betroffene können die Pfunde zudem einen hohen Leidensdruck bedeuten. Kein Wunder also, dass die Medizin und die Pharmabranche schon lange auf der Suche nach Lösungen für das Problem sind. Eine mögliche Lösung sollen Spritzen bieten, die den Appetit hemmen können.

Eine „Gewichtsverlust-Injektion“, wenn man so möchte, wie sie in England nun frei in den Handel kommt – ohne ärztliche Verschreibungspflicht. Das Medikament mit dem Wirkstoff Liraglutid (auch nach dem Unternehmen „Saxenda“ benannt), wurde von der britischen Gesundheitsbehörde freigegeben und kann nun bei ausgesuchten Apothekenketten frei erworben werden. Alles, was dafür notwendig ist, ist eine Online-Beratung durch ein Abnehmprogramm, die ermittelt, ob Patienten schon andere Abnehm-Methoden ausprobiert haben. Falls ja, so kann Liraglutid potentiell gekauft werden.

Die Injektion imitiert das körpereigene Hormon GLP 1.

Dieser Stoff wird von unserem Körper ausgeschüttet, sobald unser Sättigungsgefühl nach einer Mahlzeit einsetzt. Dem Organismus wird durch die Injektion vorgespielt, satt zu sein. Dies führt zu einer Zügelung des Appetits und somit zu einer geringeren Kalorienaufnahme über die Nahrung. Experten betonen jedoch, dass es sich nicht um eine „Wundermedizin“ zur Gewichtsreduzierung handele: Ein Ernährungsplan mit reduzierter Fettzufuhr sowie ein moderates Sportprogramm gehörten ebenfalls zum Abnehm-Erfolg dazu.

Nutzer der Spritze dürfen mit einem Verlust von fünf Prozent ihres gesamten Körpergewichts allein in den ersten drei Monaten rechnen – eine Person, die 120 Kilo wiegt, nimmt demnach durch die Spritze und die genannten Faktoren sechs Kilogramm in diesem Zeitraum ab. Vorgesehen ist Liraglutid für Personen unter 75 Jahren. Schwangere oder stillende Frauen sollten von der Spritze ebenso absehen wie Personen, die von Nieren- oder Leberproblemen betroffen sind.

Auf der Webseite des Medikaments heißt es:

„Liraglutid ist ein Medikament zur Gewichtsabnahme, das das Sättigungsgefühl verbessert und den Hunger verringert. Es wird einmal am Tag als Injektion eingenommen. Ihr Arzt oder die Krankenschwester wird Ihnen zeigen, wie Sie es einnehmen müssen. Normalerweise können Sie Liraglutid nur einnehmen, wenn es Ihnen von einem Spezialisten für Gewichtsmanagement verschrieben wurde.“ Wie nahezu jedes Medikament hat die Spritze mögliche Nebenwirkungen:

Dazu können laut der Unternehmenswebseite von Saxenda Übelkeit, Ermüdungserscheinungen, Verstopfung oder niedriger Blutzucker gehören. Seltener können die Anwender auch von Schilddrüsentumoren betroffen sein. Bei Labortests mit Nagetieren trat sehr selten gar Krebs auf, schreibt die Seite „Ladbible“. Bei der erwähnten Online-Befragung wird unter anderem ermittelt, ob die potentiellen Käufer einen Body Mass Index von 30 oder höher vorweisen. Liegt dieser BMI auf oder über diesem Wert, gelten sie als krankhaft fettleibig.

2017 war das Medikament zuerst rezeptpflichtig zugelassen worden

Nun können Patienten nach Beantwortung der Online-Fragen die Spritze in der Apotheke abholen oder sich nach Hause liefern lassen. Eine Injektion hält dabei bis zu 17 Tage vor, die Dreierpackung rund viereinhalb Wochen. Eine Dreierpackung schlägt mit 150 Pfund Sterling zu Buche – umgerechnet rund 181 Euro.

Quelle: ladbible.com