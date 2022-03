Ab März: Neue Regeln beim Lotto – Lotto-Spieler aufgepasst: Ab dem 25. März gibt es einige neue Regeln zu beachten. So wird der Eurojackpot in Zukunft um eine weitere Ziehung ergänzt und die maximal mögliche Gewinnsumme erhöht. Dafür sinkt allerdings die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen.

Insgesamt sollen im Rahmen des Eurojackpots fünf Änderungen eingeführt werden, um dem Wunsch vieler Spielteilnehmer nach einer attraktiven und modernen Lotterie Rechnung zu tragen.

Auf „Lotto.de“ heißt es dazu:

„Mit der Erhöhung des maximal erreichbaren Jackpots sowie der Einführung einer zweiten Ziehung bleibt Eurojackpot attraktiv und kann seinem Kanalisierungsauftrag gerecht werden. Es gibt heute schon internationale Lotterieprodukte mit Jackpots jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke. Da diese im Ausland angeboten werden, ist es wichtig, den deutschen Spielteilnehmenden eine legale Alternative zur Verfügung zu stellen.“

Die konkreten Anpassungen gestalten sich wie folgt:

Am Dienstag wird eine zweite Ziehung eingeführt.

Der maximale Jackpot wird von 90 auf insgesamt 120 Millionen Euro erhöht

Künftig rolliert der Jackpot von Freitag zu Dienstag und von Dienstag zu Freitag

Im Zuge einer Anpassung der Spielformel wählt ihr künftig aus 5 aus 50 und 2 aus 12, anstatt wie bisher aus 5 aus 50 und 2 aus 10.

In den Gewinnklassen wird die Ausschüttung erhöht.

Unverändert bleibt der Spieleinsatz von 2 Euro pro Tippreihe. Hinzu kommt eine Bearbeitungsgebühr, die weiterhin regional unterschiedlich ausfallen kann.

Die erste Ziehung gemäß den neuen Eurojackpot-Spielregeln findet am Freitag, dem 25. März 2022, statt. Die Eurojackpot-Ziehung am Dienstag erfolgt erstmalig am 29. März 2022.

Quellen: focus.de , lotto.de/