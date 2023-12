Ab dem neuen Jahr: Neue Pfandpflicht tritt in Kraft – Ab dem 1. Januar 2024 endet die bisherige Ausnahmeregelung für milchhaltige Getränke im Hinblick auf die Pfandpflicht in Deutschland. Von diesem Datum an wird für Getränke in Plastikflaschen, die mindestens 50 Prozent Milch enthalten, ein Pfand von 25 Cent erhoben.

Dies gilt für eine Vielzahl von Produkten, darunter herkömmliche Milch-, Kakao- und Kaffeegetränke sowie Kefir und Trinkjoghurt.

Verbraucher können ab dem neuen Jahr leere Plastikflaschen von Milch und Milchmischgetränken in Pfandautomaten zurückzugeben. Diese Rückgabeoption besteht überall dort, wo Einwegkunststoffflaschen verkauft werden, so zum Beispiel in Supermärkten.

Die neue Pfandregelung gilt allerdings nicht für Produkte in Tetra Paks.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur betonte die Grünen-Umweltministerin Steffi Lemke, wie wichtig es sei, den Weg hin zu mehr Recycling und weniger Vermüllung zu beschreiten, und die Notwendigkeit der Mitwirkung von Industrie und Einzelhandel in diesem Prozess. Die Einführung der Pfandpflicht für Milch und Milcherzeugnisse in Einwegplastikflaschen sei in diesem Zusammenhang ein sinnvoller Schritt in Richtung Umweltschutz.

Für die meisten Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff besteht bereits seit Anfang 2022 eine Pfandpflicht.

Milch und Milcherzeugnisse hatten jedoch aufgrund der besonderen hygienischen Anforderungen, die bei der Rückgabe von Flaschen mit Milchprodukten zu beachten sind, eine Übergangsfrist erhalten. Diese sollte Herstellern und Supermärkten ausreichend Zeit geben, sich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten.

